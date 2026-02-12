Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Estas son las mejores ofertas laborales activas en Santiago de Compostela | Febrero de 2026

Empresas del sector comercial, tecnológico e industrial buscan personal en la capital gallega con contratos indefinidos, jornadas completas y parciales

Eladio Lois
12/02/2026 06:16
Operario de Obramat, una de las empresas que oferta empleo en Santiago
Archivo
El mercado laboral compostelano suma nuevas oportunidades en distintos ámbitos profesionales. Desde perfiles técnicos y administrativos hasta especialistas en comercio o desarrollo web, estas son las ofertas de empleo actualizadas en Santiago de Compostela

Vendedor/a Experto/a en Cerámica – Obramat

Obramat busca personal para su almacén en Santiago para atender clientes, gestionar stock y mantener organizada la sección de cerámica. Se requiere experiencia en atención al cliente, carnet de conducir B y vehículo propio. Se valorarán conocimientos en cerámica o alicatado. La empresa ofrece jornada completa en un entorno dinámico dentro del Grupo ADEO. 

Oferta original: https://empleo.obramat.es/jobs/7101895-almacen-santiago_vendedor-a-experto-a-ceramica

Logopedas – Centro de rehabilitación neurológica pediátrica

Se precisan logopedas para un centro de rehabilitación neurológica pediátrica en Santiago. El contrato es indefinido a 30 horas semanales. Entre los requisitos figura estar inscrito como demandante de empleo en el sistema nacional y cumplir las condiciones mínimas recogidas en la oferta publicada en el portal de la Xunta de Galicia. 

Oferta original: https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-empleo.html

Auxiliar Administrativo/a – ACE INOX

ACE INOX incorpora un/a auxiliar administrativo/a a jornada parcial en Santiago. El puesto incluye gestión de documentos, albaranes y facturas, atención al cliente y archivo. Se exige experiencia previa, dominio de Microsoft Office y capacidad organizativa. Se valoran especialmente las habilidades de comunicación y trabajo en equipo

Oferta original: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-auxiliar-administrativo/auxiliar_administrativao-5254455.htm

Montador/a – Instalador/a – SANTOS Equipamiento de Interiores

SANTOS Equipamiento de Interiores busca montador/a para el ensamblaje profesional de muebles de cocina y accesorios. Se requiere experiencia mínima de un año en montaje, conocimientos de carpintería, fontanería y electricidad, permiso B y residencia en la zona. La empresa ofrece contrato indefinido y jornada completa, además de formación continua. 

Oferta original: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/montador-instalador/of-i7116a85bc245649d89ffe5ce0cd1a7

Desarrollador/a Web – Shopify & WordPress – Wolfango

Wolfango selecciona especialista en creación y mantenimiento de páginas web y tiendas online con experiencia en Shopify y WordPress. Se exige dominio de SEO on page, optimización de rendimiento y criterio visual. Se valoran conocimientos en WooCommerce, HTML/CSS/JS y publicidad digital. El puesto es presencial a media jornada, con posibilidad de ampliación. 

Oferta original: https://www.linkedin.com/jobs/view/4361411060/

Logístico/a Reponedor/a – Leroy Merlín

Leroy Merlín busca personal para la gestión de flujos logísticos, recepción y control de mercancía, reposición y mantenimiento de almacén. Se solicita experiencia mínima de un año en almacén y manejo de PDA o radiofrecuencia. El contrato puede ser a jornada completa o parcial, con horarios rotativos y un salario aproximado de 1.450 euros mensuales.

Oferta original: https://www.adecco.com/es-es/ofertas-trabajo/log%C3%ADsticoa-reponedora-santiago-de-compostela-santiago-de-compostela-la-coru%C3%B1a/3e2ffd4c7351bc411eb722e93b6d63ae

