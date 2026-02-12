Mi cuenta

Santiago de Compostela

El BNG reivindica en el Debate del Estado del Municipio las “grandes transformaciones” de Santiago frente al “catastrofismo” del PP

La alcaldesa destaca avances en vivienda, movilidad y fiscalidad turística mientras la portavoz Míriam Louzao denuncia “fake news” y bloqueo por parte de la oposición

Redacción
12/02/2026 16:00
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, en el pleno celebrado en el Pazo de Raxoi
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, en el pleno celebrado en el Pazo de Raxoi
BNG
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afrontó este jueves el segundo Debate del Estado del Municipio del mandato reivindicando las “grandes transformaciones estructurales” impulsadas en los dos años y medio de gobierno del BNG frente al “catastrofismo” y el “discurso de ficción” que, según sostuvo, mantiene el Partido Popular.

Durante su intervención en el Pazo de Raxoi, la regidora defendió que 2025 fue un año clave para consolidar un modelo de ciudad “más justo, sostenible y pensado para las próximas generaciones”. Entre los principales hitos mencionó la implantación de la recarga al impuesto de estancias turísticas, la culminación de la subasta de inmuebles del Rexistro de Soares, el impulso del Conector Central, la transformación del Ensanche y de la zona norte, el nuevo contrato de transporte y el modelo renovado de comedores escolares con producto de proximidad.

O concelleiro popular José Ramón de la Fuente criticou a xestión municipal da rede de Centros Socioculturais e reclamou responsabilidades á alcaldesa de Santiago

O PP acusa á alcaldesa de Santiago de “peche patronal encuberto” nos Centros Socioculturais

Más información

Sanmartín aseguró que el objetivo del gobierno municipal es “mejorar la vida de la vecindad con políticas estructurales”, sin desatender las necesidades del día a día. 

Vivienda, participación y fondos europeos

En materia urbana y residencial, la alcaldesa reafirmó su apuesta por una ciudad pensada para las personas, con menor protagonismo del coche y mayor protección del comercio de proximidad. Entre las medidas destacadas figuran la modificación del Plan Especial de la Ciudad Histórica, bonificaciones fiscales para vivienda protegida y cooperativas en cesión de uso, la recarga del IBI a viviendas vacías y los pasos para declarar Santiago como mercado residencial tensionado.

La regidora puso en valor la creación de nuevos espacios de participación, como los Consellos Municipales y la Mesa Sectorial de Vivienda, en un contexto en el que Santiago supera los 100.000 habitantes. También subrayó inversiones por valor de 12 millones de euros en obras y la captación de 8,7 millones de euros de fondos europeos para el proyecto Horizonte Compostela.

En el ámbito de la igualdad, competencia que ostenta directamente, destacó la ampliación de los servicios de la Casa Xohana Torres con atención y asesoramiento LGBTIQ+, así como el refuerzo de las políticas feministas y ambientales, con nuevas infraestructuras de reciclaje y promoción de la compostaje. 

Críticas al PP y a la Xunta

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal y del BNG en el Concello, Míriam Louzao, defendió que el Ejecutivo local culminó la regulación de las viviendas de uso turístico y actúa desde la disciplina urbanística para proteger usos comerciales y residenciales frente a la especulación. Reivindicó además el impuesto a las estancias turísticas y afirmó que “2025 quedará en la historia como el año en que Santiago puso en marcha el impuesto a las estancias turísticas”, negando las acusaciones de falta de diálogo con el sector.

Louzao denunció también que el Partido Popular y la Xunta de Galicia actúan “más como herramienta electoral contra el gobierno de Goretti Sanmartín que como institución al servicio de la capital”. En este sentido, recordó que el presidente autonómico solo recibió en una ocasión a la alcaldesa y no atendió el compromiso de una nueva reunión para abordar, entre otras cuestiones, el Estatuto de la Capitalidad.

La portavoz sostuvo que el actual Ejecutivo es el gobierno del Conector Central, de la movilidad sostenible, de la infraestructura verde y de la transformación urbana, y aseguró que continuará trabajando “sin entrar en el juego del insulto y el ruido” que, a su juicio, busca la oposición.

