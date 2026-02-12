El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en enero

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el mes de enero con un total de 133.079 pasajeros, lo que supone un descenso del 29,2% respecto al mismo mes del año pasado.

De ese total, 132.184 usuarios utilizaron vuelos comerciales para sus desplazamientos. La mayoría correspondieron a tráfico nacional, con 107.351 pasajeros, mientras que 24.833 viajaron en conexiones internacionales.

En cuanto a la actividad operativa, la terminal compostelana registró 1.068 vuelos, un 28,7% menos que en enero de 2025. De estas operaciones, 997 fueron vuelos comerciales: 796 nacionales y 201 internacionales.

La actividad de la terminal de carga también se mantuvo activa durante el primer mes del año, con la gestión de más de 277 toneladas de mercancías.

Evolución en el conjunto del Grupo Aena

Mientras Santiago experimentó un descenso significativo en el número de usuarios y operaciones, el conjunto de aeropuertos del Grupo Aena cerró enero con 25.830.159 pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior.

En total, los aeropuertos del grupo gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, y transportaron 115.876 toneladas de mercancías, lo que representa un incremento del 7,1% interanual.