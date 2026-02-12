Mi cuenta

Santiago de Compostela

Desalojado el IES Rosalía y el Rectorado de la USC tras el incendio en la comisaría de Santiago

El fuego, originado en un sótano con neumáticos almacenados, sigue bajo control mientras continúan las tareas de ventilación

Eladio Lois
Eladio Lois
12/02/2026 14:50
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona
Cedida
El incendio declarado en la mañana de este jueves en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, en la avenida de Rodrigo de Padrón, ha obligado finalmente al desalojo del IES Rosalía y del Rectorado de la USC, edificios situados en las inmediaciones del edificio afectado.

Humo procedente del interior de la comisaría

Incendio en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago

Según la información actualizada facilitada por el Concello, en estos momentos trabajan en la zona 21 bomberos del parque municipal de Santiago, a los que se suman otros tres efectivos que permanecen en el parque. Para reforzar el operativo, se incorporaron también profesionales que se encontraban de libranza.

El fuego se originó en una zona inferior del inmueble, en un sótano donde había neumáticos almacenados, lo que provocó una densa nube de humo que se extendió hacia distintos puntos del casco histórico. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó previamente de “tóxico” el humo generado por el incendio.

La voz de alarma se dio alrededor de las 10.00 horas y el edificio fue evacuado de forma controlada tras comprobar que no había personas afectadas. Pasadas las 11.30 horas se procedió también al corte de la plaza en la que se ubica la comisaría. 

Operativo reforzado y tareas de ventilación

A lo largo de la mañana el operativo se ha ido reforzando, ante la dificultad de permanencia continuada en el foco del incendio y la necesidad de realizar labores de ventilación en el interior del inmueble.

Por el momento, no se han podido evaluar con precisión los daños materiales, aunque se tiene constancia de afección en la planta baja. Las autoridades insisten en que el fuego está localizado en una zona concreta del edificio y que las tareas de ventilación serán determinantes para dar por finalizada la intervención.

