CiMUS apuesta por la innovación y transferencia de proyectos terapéuticos en fases tempranas

El CiMUS participó en el encuentro, un espacio de conexión entre ciencia, inversión y tejido empresarial USC

El CiMUS de la USC participó ayer en el IV Encuentro Invertir en Ciencia Sí es Rentable, organizado por Unirisco y Xesgalicia, con dos intervenciones que reflejan sus principales apuestas estratégicas en el ámbito de la innovación biomédica: el programa CiMUS INNOVA, orientado a impulsar la transferencia de proyectos terapéuticos en fases tempranas, y la investigación en protonterapia, una línea de investigación de vanguardia con gran proyección clínica e industrial.

El encuentro reunió a investigadores, emprendedores e inversores con el objetivo de identificar oportunidades industriales y empresariales basadas en el conocimiento generado en los centros de investigación gallegos, así como de reforzar la conexión entre ciencia, innovación y tejido empresarial.

Impulso a la transferencia de proyectos terapéuticos

Durante la jornada se presentó el programa CiMUS INNOVA, una iniciativa diseñada para identificar y analizar proyectos de investigación con potencial terapéutico desarrollados en el CiMUS, y orientarlos hacia su valorización, colaboración con la industria o la creación de nuevas iniciativas empresariales.

En su primera convocatoria, CiMUS INNOVA ha involucrado a 17 grupos de investigación del Centro, con un total de 23 proyectos centrados en el descubrimiento y desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas, incluyendo validación de dianas terapéuticas, sistemas de administración de fármacos, reposicionamiento de fármacos y biomarcadores.

Protonterapia

La jornada abordó también una de las líneas de investigación con mayor proyección estratégica del CiMUS: la protonterapia, liderada desde hace dos años por la investigadora Yolanda Prezado desde este Centro Singular. Esta línea refuerza la apuesta del CiMUS por impulsar investigación biomédica de frontera con capacidad de generar impacto clínico e industrial.

En este marco, se analizaron las oportunidades asociadas al futuro Centro de Protonterapia de Galicia, cuyo inicio de actividad está previsto para finales de 2026 y que se convertirá en el primero del sistema sanitario público nacional en ofrecer este tratamiento de radioterapia de alta precisión. Su proximidad al CiMUS y al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) permitirá consolidar un entorno único para la colaboración entre investigación básica, desarrollo tecnológico y aplicación clínica.