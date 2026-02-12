Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

CiMUS apuesta por la innovación y transferencia de proyectos terapéuticos en fases tempranas

El centro de la USC presentó en el IV Encuentro Invertir en Ciencia Sí es Rentable el programa CiMUS INNOVA y los avances en protonterapia

Redacción
12/02/2026 07:27
El CiMUS participó en el encuentro, un espacio de conexión entre ciencia, inversión y tejido empresarial
El CiMUS participó en el encuentro, un espacio de conexión entre ciencia, inversión y tejido empresarial
USC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El CiMUS de la USC participó ayer en el IV Encuentro Invertir en Ciencia Sí es Rentable, organizado por Unirisco y Xesgalicia, con dos intervenciones que reflejan sus principales apuestas estratégicas en el ámbito de la innovación biomédica: el programa CiMUS INNOVA, orientado a impulsar la transferencia de proyectos terapéuticos en fases tempranas, y la investigación en protonterapia, una línea de investigación de vanguardia con gran proyección clínica e industrial. 

El encuentro reunió a investigadores, emprendedores e inversores con el objetivo de identificar oportunidades industriales y empresariales basadas en el conocimiento generado en los centros de investigación gallegos, así como de reforzar la conexión entre ciencia, innovación y tejido empresarial. 

Impulso a la transferencia de proyectos terapéuticos 

Durante la jornada se presentó el programa CiMUS INNOVA, una iniciativa diseñada para identificar y analizar proyectos de investigación con potencial terapéutico desarrollados en el CiMUS, y orientarlos hacia su valorización, colaboración con la industria o la creación de nuevas iniciativas empresariales. 

En su primera convocatoria, CiMUS INNOVA ha involucrado a 17 grupos de investigación del Centro, con un total de 23 proyectos centrados en el descubrimiento y desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas, incluyendo validación de dianas terapéuticas, sistemas de administración de fármacos, reposicionamiento de fármacos y biomarcadores. 

Protonterapia

La jornada abordó también una de las líneas de investigación con mayor proyección estratégica del CiMUS: la protonterapia, liderada desde hace dos años por la investigadora Yolanda Prezado desde este Centro Singular. Esta línea refuerza la apuesta del CiMUS por impulsar investigación biomédica de frontera con capacidad de generar impacto clínico e industrial.  

En este marco, se analizaron las oportunidades asociadas al futuro Centro de Protonterapia de Galicia, cuyo inicio de actividad está previsto para finales de 2026 y que se convertirá en el primero del sistema sanitario público nacional en ofrecer este tratamiento de radioterapia de alta precisión. Su proximidad al CiMUS y al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) permitirá consolidar un entorno único para la colaboración entre investigación básica, desarrollo tecnológico y aplicación clínica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, en el pleno celebrado en el Pazo de Raxoi

El BNG reivindica en el Debate del Estado del Municipio las “grandes transformaciones” de Santiago frente al “catastrofismo” del PP
Redacción
Xesús Alonso Montero

Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Xesús Alonso Montero
Eladio González Lois
Imagen de la Sala Capitol durante el acto de cierre de campaña

Así fue la criticada fiesta de cierre de campaña de la candidata a rectora Maite Flores
Eladio González Lois
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona

Desalojado el IES Rosalía y el Rectorado de la USC tras el incendio en la comisaría de Santiago
Eladio González Lois