Brión abre el Mes de Rosalía con un espectáculo infantil y una semana repleta de actos culturales

El Concello de Brión pone en marcha este jueves 12 de febrero el programa especial del Mes de Rosalía con una propuesta dirigida a toda la familia. La sala municipal de exposiciones acogerá a las 18.00 horas el espectáculo 'Dende Rosalía', del grupo A Xanela do Maxín, que combina teatro, poesía, música y pequeñas sorpresas escénicas para ofrecer un recorrido por la historia literaria gallega a través de sus grandes creadoras.

La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Esta actividad abre una agenda que incluye otras seis iniciativas culturales a lo largo de la próxima semana, todas ellas pensadas para acercar la figura y la obra de Rosalía de Castro a la vecindad.

Teatro, música y experiencias artísticas

El viernes 20 de febrero, a las 20.30 horas, el centro social polivalente acogerá una nueva sesión del ciclo “Brión, unha historia que contar” bajo el título “O sentir universal en Rosalía”. En esta experiencia artística participarán la actriz Chiruca Tarrío, como Rosalía de Castro; el músico y escritor Francisco Castro; y el grupo Teatro das Maniotas del IES de Brión. La actividad, organizada en colaboración con Latexos de Turismo, será también de acceso libre.

Un día después, el sábado 21 de febrero a las 20.00 horas, el mismo espacio será escenario de “Rosalía de Castro, como cor de ouro pálido”, un espectáculo que une imagen, sonido y palabra inspirados en la poesía rosaliana. Estará protagonizado por Rafa Fernández (guitarra y composición), Tamara Andrés (voz) y Miguel G. Orive (videocreación). La entrada será gratuita hasta completar la capacidad del salón de actos.

El lunes 23 de febrero, Día de Rosalía, el acto central tendrá lugar a las 12.00 horas en la Iglesia de San Xiao de Bastavales. La jornada comenzará con el tradicional toque de campanas y continuará con la ofrenda floral del Concello de Brión a Rosalía de Castro en el exterior del templo. El acto estará presidido por el alcalde de Brión, Pablo Lago, y la concelleira de Cultura, Sandy Cebral, y contará con lecturas de poemas y textos a cargo del alumnado de los centros educativos del municipio.

Durante esa misma jornada se celebrarán el Caldo de Gloria y el Café con verso en distintos establecimientos hosteleros de Brión, que ofrecerán la receta rosaliana y entregarán un poema con cada café consumido.

Clausura el 27 de febrero

La programación concluirá el viernes 27 de febrero con el espectáculo “De nome, Rosalía”, del Grupo Ouriol, integrado por Eva Veiga, Bernardo Martínez, Fito Ares y Alfonso Costa. La función, dedicada especialmente a los poemarios Cantares Gallegos y Follas Novas, tendrá lugar a las 20.30 horas en el centro social polivalente, con entrada libre hasta completar aforo.