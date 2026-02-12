El barrio de San Pedro se convierte en laboratorio de fotografía

El barrio de San Pedro Archivo

El barrio de San Pedro será el escenario, el próximo 22 de marzo, de una jornada intensiva de fotografía de calle impulsada por Fotowalk. La actividad, que se desarrollará entre las 10.00 y las 20.00 horas, propone una aproximación a la imagen urbana entendida como ejercicio de observación, presencia y reflexión sobre el espacio público.

La iniciativa se articula en torno a seis retos fotográficos que abordarán cuestiones como la relación con el otro, el movimiento en la calle, el juego entre luz y sombras, la espera o el diálogo —y también la contradicción— entre primer y segundo plano. El objetivo es fomentar una mirada consciente, alejándose de la simple captura de imágenes y poniendo el foco en las decisiones que toma quien fotografía.

Recorrido práctico y reflexión colectiva

La jornada comenzará con un encuentro inicial y briefing, al que seguirán dos sesiones de street photography por las calles de San Pedro. El programa incluye además una visita al Centro Galego de Arte Contemporánea como espacio de referencia para ampliar la reflexión visual, y concluirá con un visionado final y sesión crítica colectiva en la Casa do Taberneiro.

Durante este análisis se revisará una fotografía por reto y participante, promoviendo la participación activa de todos los perfiles y el intercambio de puntos de vista, en un formato que combina práctica y debate en grupo.

La experiencia de Ramón Yoshimura

El taller estará coordinado por el fotógrafo Ramón Yoshimura, que ha desarrollado a lo largo de varios años un amplio trabajo sobre el propio barrio de San Pedro, con un archivo que supera las 5.000 imágenes. Este proceso se realizó en diálogo con el territorio y en colaboración con el CGAC y otros artistas, consolidando el barrio como espacio de investigación visual continuada.

Su trayectoria servirá como hilo conductor tanto en la parte práctica como en la reflexión final. La actividad está dirigida a personas interesadas en la fotografía, independientemente de su nivel técnico, y apuesta por una metodología participativa, colaborativa y abierta a la diversidad de miradas.