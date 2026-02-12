Baja movilización estudiantil en las elecciones USC: solo uno de cada diez alumnos ha votado

El contraste es notable con otros sectores de la comunidad universitaria Santi Alvite

Las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela registran a las 12.00 horas una escasa participación del alumnado, que apenas alcanza el 10,7% en el Sector III, correspondiente a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales.

El contraste es notable con otros sectores de la comunidad universitaria. El Sector I (profesorado doctor con vinculación permanente) alcanza el 57,6% de participación, mientras que el Sector IV (PTXAS) se sitúa en el 49,6%. Por su parte, el Sector II (resto de categorías de PDI) registra un 35,0%.

Centros con mayor y menor movilización estudiantil

Dentro del Sector III, los porcentajes más elevados se concentran en la Facultad de Matemáticas (32,4%) —facultad de Rosa Crujeiras— y en la Facultad de Óptica e Optometría (25,5%) —centro al que pertenece Maite Flores—. En la mayoría de centros, sin embargo, la participación estudiantil se mantiene por debajo del 15%, reflejando una movilización limitada a mediodía.

Alta participación en el profesorado

En el Sector I destacan facultades como Veterinaria (72,6%) y Ciencias (71,7%), ambas por encima del 70%. También superan el 60% Formación do Profesorado (66,7%), Matemáticas (64,0%), Xeografía e Historia (64,4%) y Filoloxía (63,1%).

En el caso del PTXAS, el campus de Lugo registra una participación del 56,8%, frente al 48,6% del campus de Santiago.

El siguiente avance oficial de participación en estas elecciones al Rectorado está previsto para las 16.00 horas, cuando se actualizarán los datos de afluencia a las urnas en los distintos sectores de la USC.