Santiago de Compostela

Baja movilización estudiantil en las elecciones USC: solo uno de cada diez alumnos ha votado

El siguiente dato oficial de participación en los comicios al Rectorado se dará a conocer a las 16.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
12/02/2026 14:37
estudiantes campus otono
El contraste es notable con otros sectores de la comunidad universitaria
Santi Alvite
Las elecciones al Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela registran a las 12.00 horas una escasa participación del alumnado, que apenas alcanza el 10,7% en el Sector III, correspondiente a estudiantes matriculados en titulaciones oficiales.

El contraste es notable con otros sectores de la comunidad universitaria. El Sector I (profesorado doctor con vinculación permanente) alcanza el 57,6% de participación, mientras que el Sector IV (PTXAS) se sitúa en el 49,6%. Por su parte, el Sector II (resto de categorías de PDI) registra un 35,0%.

Centros con mayor y menor movilización estudiantil

Dentro del Sector III, los porcentajes más elevados se concentran en la Facultad de Matemáticas (32,4%) facultad de Rosa Crujeiras— y en la Facultad de Óptica e Optometría (25,5%) —centro al que pertenece Maite Flores—. En la mayoría de centros, sin embargo, la participación estudiantil se mantiene por debajo del 15%, reflejando una movilización limitada a mediodía

Alta participación en el profesorado

En el Sector I destacan facultades como Veterinaria (72,6%) y Ciencias (71,7%), ambas por encima del 70%. También superan el 60% Formación do Profesorado (66,7%), Matemáticas (64,0%), Xeografía e Historia (64,4%) y Filoloxía (63,1%).

En el caso del PTXAS, el campus de Lugo registra una participación del 56,8%, frente al 48,6% del campus de Santiago.

El siguiente avance oficial de participación en estas elecciones al Rectorado está previsto para las 16.00 horas, cuando se actualizarán los datos de afluencia a las urnas en los distintos sectores de la USC.

