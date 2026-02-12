Mi cuenta

Santiago de Compostela

Así fue la criticada fiesta de cierre de campaña de la candidata a rectora Maite Flores

La docente invitó a una consumición —agua, refresco o cerveza— a todo el estudiantado que participó en el evento de la Capitol, lo cual dio pie a acusaciones de promover el alcoholismo y comprar votos

Eladio Lois
Eladio Lois
12/02/2026 15:12
Imagen de la Sala Capitol durante el acto de cierre de campaña
Imagen de la Sala Capitol durante el acto de cierre de campaña
Instagram
La fiesta de cierre de campaña de la candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Maite Flores, celebrada en la Sala Capitol, ha generado un intenso debate en la recta final de las elecciones al Rectorado.

El acto, concebido como un encuentro festivo con la comunidad universitaria, incluía la invitación a una consumición mínima —agua, refresco o cerveza— para las personas asistentes. Sin embargo, la iniciativa ha sido objeto de críticas tanto desde otras candidaturas como desde sectores de la propia comunidad universitaria, que han cuestionado la idoneidad del gesto en pleno proceso electoral.

Algunas voces han acusado a la docente universitaria de tratar de “comprar votos con cubatas”, una expresión que se ha repetido en redes sociales y que ha alimentado la polémica en las últimas horas. 

Respuesta en redes

Ante las críticas, Maite Flores publicó un mensaje en sus redes sociales en el que niega que el acto tuviese como finalidad promover el consumo de alcohol o condicionar el voto. La candidata explicó que se trataba de una invitación a una consumición básica y subrayó que “non vai haber ‘cubatas’”, calificando de “bulo” las acusaciones que la señalan como “reitora promotora do alcolismo” o como alguien que “compra votos con cubatas”.

En su mensaje, la candidata también cuestiona el argumento de que el estudiantado pueda decidir su voto por una cerveza o un refresco y defiende que la controversia evidencia la necesidad de “un cambio na USC”, asegurando que su candidatura representa ese cambio.

La polémica se amplificó tras la reacción del perfil @salseo_usc, que difundió la celebración y denunció una “marea de ataques” coordinados en su contra por hacerse eco del evento. 

Reacciones divididas

En los comentarios al propio anuncio del acto se reflejan posiciones encontradas. Algunos usuarios consideran que invitar a consumiciones con un fin electoral es “un acto impropio” en el contexto de unas elecciones universitarias, mientras que otros sostienen que resulta exagerado plantear que alguien pueda “vender” su voto por una bebida.

El debate se produce en una jornada marcada por la votación en las facultades y campus de la USC, donde la participación estudiantil a mediodía se sitúa en niveles bajos, según el avance oficial de las 12.00 horas.

estudiantes campus otono

Baja movilización estudiantil en las elecciones USC: solo uno de cada diez alumnos ha votado

Más información

La fiesta en la Sala Capitol se convierte así en uno de los episodios más comentados de esta campaña al Rectorado, en la que las redes sociales han adquirido un papel central tanto en la difusión de propuestas como en la confrontación entre candidaturas.

