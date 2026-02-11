Vimbio: “Temos ganas de poñer esta fusión entre o metal e o rap outra vez no ollo do furacán”
O grupo chega co seu novo disco ‘Comeza o Xogo’, que a banda levará ao directo o 21 de febreiro na Casa das Crechas
Vimbio irrompe na escena musical galega cunha proposta que mestura o rap máis directo coa forza do metal dos anos 90 e 2000. Liderados por Álex Arnoso, coñecido polo seu papel en SonDaRúa, a banda aposta por un son contundente e ecléctico que busca revitalizar xéneros que marcaron unha época. Co lanzamento do seu primeiro disco, ‘Comeza o Xogo’, Vimbio presenta a súa carta de presentación e prepara unha xira que fará parada en Santiago o vindeiro 21 de febreiro, na Casa das Crechas.
‘Comeza o Xogo’ é o voso primeiro disco de larga duración e soa a declaración de intencións. Que queren deixar claro con este disco?
Que estamos aquí coa intención de poñer un pouco este xénero, esta fusión entre o metal e o rap, outra vez no ollo do furacán. Igual é un pouco pretensioso pola nosa parte, pero temos ganas de arrancar unha nova era na nosa andaina particular coa música.
Esta fusión de xéneros musicais da que fala, como é levala a cabo?
Creo que todo ven un pouco da niña andaina persoal. Dende bastante pequeno, na adolescencia, no mundo da música eu era a tope de metal. Un pouco antes de arrancar SonDaRúa, xunteime con outros amigos que eran raperos e comecei a escoitar rap, incluso cheguei a deixar un pouco o metal de lado, e cos anos fun volvendo un poucos ás orixes do metal. Estaba nun punto no que me apeteceu xuntar un pouco os dous mundos, que é algo que xa existía, pero tiña ganas de explorar esa vía. Entón xunteime con xente máis do mundo do metal e volvín a meterme a fondo, pero sen esquecerme do que tiña feito con SonDaRúa, que era rap. Creo que son dous estilos que en directo funcionan moi ben.
Tras varios sinxelos publicados previamente, chega o disco completo. Como foi o salto?
Foi algo ao que lle tíñamos bastantes ganas porque un proxecto novo fai moita ilusión, aínda que sempre hai algún medo por se funcionará ou non. Ao final, era acumulación dun proceso que leva anos porque o grupo leva un ano e pico, pero antes de empezar a sacar temas xa levábamos un tempo ensaiando e compoñendo. Cando levas tres anos a voltas cun proxecto, o día que sae como un traballo grande e serio é un gran salto e un orgullo, algo ao que aspiras cando montas un grupo.
As letras son moi directas e contundentes. Que temas ou actitudes definen mellor este traballo?
Diría que é bastante variado. Pilla un pouco o legado de SonDaRúa con esas temáticas sociais, pero non se centra niso. Neste proxecto estamos tentando non pecharnos e falar un pouco do que nos apeteza en cada momento. Cada un temos unhas predileccións á hora de escribir e, aínda que me afastei bastante das temáticas que tocaba en SonDaRúa, sigue habendo algo diso.
O disco inclúe colaboracións con Nadie González e Hugo Guezeta. Que achegan estas voces ao proxecto?
Son dúas persoas que xa estaban vinculadas de certa maneira ao proxecto no inicio. Principalmente Hugo, o meu excompañeiro de SonDaRúa, tocou moitos anos comigo e facer esa canción foi súper fácil porque creo que nos complementamos. Estou moi contento dos resultados. Despois, con Nadie tamén colaboramos moi ben e, incluso antes de arrancar a formación que temos, fora proposta como vocalista do grupo, polo que case foi parte de Vimbio.
O 21 de febreiro tocan na Casa das Crechas. Que significa a nivel persoal presentar o disco en Santiago?
É algo moi guay porque, ao final, é unha cidade con xente moi acolledora e dá gusto tocar alí. Tamén incluso despois ir á festa por aí, atoparse con vellos amigos… Porque ao final é un centro da cultura galega no que podes atoparte con xente doutros grupos e sempre é algo especial.