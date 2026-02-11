Estos son los servicios mínimos del transporte urbano de Santiago desde el miércoles 11 de febrero

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

Sindicatos y patronal del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña están convocados a una nueva reunión este jueves, con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, para intentar desbloquear un conflicto que sigue sin acuerdo. La cita llega después de un encuentro celebrado este lunes y en un contexto de división sindical, ya que la CIG mantiene la convocatoria de huelga indefinida a partir de este miércoles, tras el rechazo mayoritario de las asambleas de trabajadores al preacuerdo firmado por otros sindicatos con la patronal.

En este escenario de paros indefinidos en el transporte, lo que más afecta directamente a la ciudadanía es el funcionamiento del servicio. Por ello, el Concello de Santiago ha aprobado los servicios mínimos del transporte urbano, que entran en vigor desde este miércoles 11 de febrero y que establecen frecuencias reducidas y horarios concretos en las distintas líneas de autobús durante los días de huelga.

Líneas con modificaciones y supresiones

Entre las principales afecciones, la línea 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico) mantendrá salidas durante todo el día, con prolongaciones puntuales a Son. La línea 4 (As Cancelas–Romaño) y la línea 15 (Campus Norte–Campus Sur) funcionarán con servicios limitados y suprimirán recorridos a Mallou y Vite de Arriba, respectivamente.

También se registran ajustes en la línea 7, que circulará cada 60 minutos y no prestará servicio a Fornás, así como en varias líneas circulares y periféricas. Las líneas C2, C4, C5 y C11 mantendrán salidas espaciadas desde puntos clave como la plaza de Camilo Díaz Baliño, mientras que las líneas P conservarán únicamente algunas expediciones para asegurar la conexión con parroquias y polígonos industriales.

El Concello recomienda a las personas usuarias consultar con antelación los horarios concretos de cada línea, ya que los servicios mínimos establecen franjas horarias muy determinadas y pueden variar respecto a la programación habitual.