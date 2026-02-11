Raxoi confirma el cumplimiento parcial de los servicios mínimos durante la huelga de transportes

La jornada de huelga en el transporte urbano de Santiago está dejando un cumplimiento desigual de los servicios mínimos, según ha informado este miércoles el Concello a primera hora de la mañana.

Fuentes municipales han señalado que alrededor de las 08.20 horas comenzaron a salir algunos servicios mínimos, aunque en ese momento el seguimiento no era total. Posteriormente, a las 09.37 horas, el Gobierno local actualizó la información y confirmó que varias líneas están funcionando conforme a lo previsto.

Líneas que operan con normalidad

A las 10.30 horas, circulan según los servicios mínimos establecidos la C11 (Circular de Fontiñas), la L1 (Tanatorio-Hospital), la L6 (San Marcos-Os Tilos), la L6A (Aeropuerto), la L8 (Tanatorio de Boisaca-Vidán) y la P3 (Valle Inclán-Santa Lucía-A Susana).

En el resto de líneas se han producido algunas salidas puntuales, pero desde el Concello subrayan que no puede hablarse de un cumplimiento total de los servicios mínimos fijados para esta jornada de paro.

En anteriores convocatorias de huelga del transporte urbano en la capital gallega no llegó a salir ningún servicio mínimo, una situación que hoy no se ha repetido, aunque el funcionamiento continúa siendo parcial en buena parte de la red.

Ya por la tarde, a las 14.00 horas, fuentes municipales confirman que los servicios funcionan "practicamente ao 100%".