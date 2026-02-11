El PSdeG alerta de un “mandato perdido para Santiago” en el Debate del Estado del Municipio

Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa PSOE de Santiago

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, avanzó que el PSdeG realizará en el Debate del Estado del Municipio, que se celebra este jueves en Santiago de Compostela, una valoración “inevitablemente crítica” de la gestión del gobierno local, al considerar que el actual mandato está marcado por la parálisis en la acción municipal y por la incapacidad de convertir anuncios en políticas efectivas.

Según explicó Guinarte, el grupo socialista pondrá el foco en lo que considera dos años perdidos para la ciudad, con un ejecutivo que, a su juicio, carece de iniciativa y capacidad de gestión, lo que estaría condicionando de forma negativa el presente y el futuro de Santiago. El portavoz subrayó además la importancia de este debate como herramienta de control democrático, especialmente en la recta final del mandato.

Servicios públicos, vivienda y fondos europeos

Entre los principales ámbitos de crítica, Guinarte señaló el deterioro de los servicios públicos esenciales. En materia de limpieza y recogida de residuos, habló de una percepción ciudadana generalizada de mal funcionamiento, mientras que en seguridad recordó la situación “sin precedentes” vivida durante meses en el servicio de bomberos. A ello sumó la falta de mantenimiento viario, visible —según afirmó— en numerosos puntos de la ciudad y especialmente en barrios como Fontiñas, donde calificó el deterioro de alarmante.

En el ámbito de la vivienda, el portavoz socialista cuestionó que los principales anuncios del gobierno municipal puedan atribuirse a una acción directa del Concello de Santiago. A su juicio, el único avance destacable ha sido el desbloqueo del ámbito del Peleteiro, que atribuyó a la intervención del Gobierno del Estado, mientras criticó la ausencia de avances en rehabilitación, en la gestión de la zona residencial tensionada y en la recuperación de Emuvisa como instrumento para promover vivienda pública.

Guinarte fue especialmente duro con la gestión de los fondos europeos, denunciando una pérdida millonaria de recursos que, en su opinión, una ciudad con un presupuesto limitado para inversiones no puede permitirse. “Renunciar a fondos ya concedidos supone perder actuaciones necesarias y comprometer el desarrollo futuro de Santiago”, advirtió.

El portavoz socialista defendió una oposición crítica pero constructiva, aunque dejó claro que la responsabilidad de gobernar corresponde al equipo municipal. “Quien gobierna es la alcaldesa y su equipo, y son ellos quienes deben proponer, ejecutar y dar resultados”, afirmó. Con todo, se mostró pesimista respecto al tramo final del mandato y concluyó que todo apunta a que este período acabará siendo “un mandato perdido para Santiago”, dejando la valoración definitiva en manos de la ciudadanía de cara a las elecciones municipales de 2027.