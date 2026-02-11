Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Un proyecto de la USC estudia el papel de la Iglesia ante la crisis ecológica

El historiador italiano Marco Amiero lidera desde Santiago un proyecto financiado con una ERC Advanced Grant que examina la relación entre catolicismo y ambientalismo

Eladio Lois
Eladio Lois
11/02/2026 07:16
El historiador Marco Armiero, investigador principal del proyecto CATCH
El historiador Marco Armiero, investigador principal del proyecto CATCH
Cedida
El historiador italiano Marco Armiero desarrolla en la Universidade de Santiago de Compostela una investigación centrada en la trayectoria ambiental de la Iglesia católica desde los años sesenta hasta el pontificado del papa Francisco. El proyecto, denominado CATCH, cuenta con el respaldo del European Research Council a través de una Advanced Grant, una de las convocatorias más competitivas del ámbito europeo.

La iniciativa se propone analizar las raíces, los puntos de inflexión y las fricciones en las relaciones entre la Iglesia y el ambientalismo. Armiero sostiene que una institución con más de mil millones de fieles puede desempeñar un papel de primer orden ante la crisis ecológica y advierte de que los datos científicos, por sí solos, no bastan para impulsar cambios sociales profundos, subrayando la importancia de los relatos capaces de movilizar conciencias. 

De actor global a experiencias locales

Entre los objetivos de CATCH figura comprender a la Iglesia católica como actor internacional en la gobernanza ambiental, examinando su presencia en espacios de decisión como el Vaticano o las conferencias de la ONU. El proyecto combina este enfoque con estudios de caso que recorren distintas experiencias locales: desde la teología de la liberación en América Latina y el movimiento antimilitarista en Estados Unidos, hasta los scouts católicos italianos, las comunidades cristianas de base en Filipinas o el compromiso de la Iglesia sudafricana con la justicia ambiental durante y después del apartheid.

La investigación también abordará las tensiones entre las posiciones dominantes de la Iglesia y los movimientos ambientalistas emergentes, analizadas como fuerzas que han condicionado tanto la resistencia como el compromiso con el ecologismo.

Armiero eligió Santiago de Compostela para desarrollar este trabajo por tratarse de una ciudad donde paisaje y espiritualidad se entrelazan desde hace siglos. Su intención es crear en la USC, dentro del Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC), un Radical Environmental Humanities Hub con vocación de referente internacional, combinando trabajo archivístico, etnografía, historia oral y una iniciativa de humanidades ciudadanas abierta a la participación social.

