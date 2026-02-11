Mi cuenta

Santiago de Compostela

Pasan a disposición judicial los 11 detenidos por hurtos y falsedad documental en el área de Santiago

El pase ante el juez estaba previsto para las 10.00 horas tras un operativo con registros en Teo y bajo secreto de sumario

Ep
11/02/2026 10:22
La investigación abierta en el área de Santiago por delitos de hurtos continuados y falsedad documental avanza este miércoles con el pase a disposición judicial de los detenidos en el operativo desarrollado este lunes.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados —al menos 11 personas— comparecerán ante el órgano instructor a partir de las 10.00 horas. La causa está siendo dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza número 3.

Registros en Teo y secreto de sumario

El dispositivo, en el que participaron la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, incluyó registros en, al menos, una vivienda del municipio coruñés de Teo.

Las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre el alcance de la presunta trama ni sobre la situación concreta de cada uno de los arrestados.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, preguntado este martes por los medios en el marco de un acto público, se limitó a señalar que la operación constituye uno de los “cúlmenes de mucho tiempo de trabajo”. Además, felicitó a los efectivos implicados y destacó que los investigadores “trabajan con intensidad”, en lo que definió como un paso más “en la lucha contra el crimen organizado”.

