O PP acusa á alcaldesa de Santiago de “peche patronal encuberto” nos Centros Socioculturais
José Ramón de la Fuente responsabiliza directamente a Goretti Sanmartín da parálise do servizo e da situación das traballadoras, con cinco nóminas pendentes de cobro
O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, esixiu hoxe á alcaldesa que asuma de maneira clara e directa a responsabilidade polo que está acontecendo na rede de Centros Socioculturais e que manifeste publicamente se se fai responsable da xestión deste departamento ou se ten previsto adoptar decisións inmediatas.
Segundo explicou De la Fuente, “a esperpéntica situación que está padecendo a rede de Centros Socioculturais é consecuencia directa da grave deixadez da alcaldesa, que permitiu que o problema se enquistase ata desembocar nun auténtico peche patronal encuberto nos Centros Socioculturais”.
O edil popular lembrou que a alcaldesa é a máxima responsable do goberno municipal e que os seus concelleiros actúan por delegación. “A incapacidade do goberno local, e polo tanto da propia alcaldesa, para xestionar este contrato levou o servizo a unha situación de absoluta parálise”, afirmou.
Na actualidade, Santiago vive unha situación sen precedentes: aulas de xogo pechadas, actividades programadas que non chegaron a iniciarse, programas de conciliación claramente insuficientes e, o máis grave, traballadores que levan cinco nóminas sen cobrar. “O resultado final é o peche efectivo do servizo, un peche patronal que deixa aos traballadores no paro e aos usuarios sen prestacións básicas”, denunciou.
De la Fuente recordou que en setembro de 2023 o Partido Popular xa advertiu de que os contratos que remataban en xuño de 2024 non estaban funcionando correctamente e que era necesario licitar uns novos. “Lonxe de asumir esa responsabilidade, decidiron prorrogalos por un ano, ata xuño de 2025; posteriormente ata outubro; e finalmente mediante unha orde de continuidade do servizo. Decisións que parecen ter tido como único obxectivo aprazar a toma de decisións”.
O concelleiro popular denunciou que se prorrogaron “todo o que puideron uns contratos que non deberon prorrogar, e cesan agora unha orde de continuidade do servizo que nunca deberon dar”. Ao seu xuízo, o que está ocorrendo é a mellor proba de que aquelas prórrogas e a última prolongación foron temerarias e inxustas, especialmente para os traballadores que desde outubro están traballando sen cobrar e que a día de hoxe teñen cinco nóminas pendentes, mentres o BNG e CA non fixeron máis que envialos ao paro.
“A situación actual é practicamente a mesma que daquela. Se agora hai razóns para suspender a orde de continuidade do servizo, tamén as había entón. Se esa era a solución para preservar os dereitos dos traballadores e non se tomou, foi por pura covardía política”, afirmou.