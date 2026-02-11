Mi cuenta

Santiago de Compostela

Libertad con medidas cautelares para los tres detenidos en Teo por hurtos y falsedad documental

El juzgado impone comparecencias mensuales y prohibición de salida del país mientras la causa sigue bajo secreto

Redacción
11/02/2026 15:36
Los tres detenidos en el municipio coruñés de Teo en el marco de la operación por hurtos continuados y falsedad documental han quedado en libertad tras pasar este miércoles a disposición judicial en Santiago de Compostela.

Pasan a disposición judicial los 11 detenidos por hurtos y falsedad documental en el área de Santiago

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, las tres personas comparecieron ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza número 3, órgano que dirige la investigación. El juzgado acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, consistentes en la obligación de comparecer mensualmente ante la autoridad judicial y la prohibición de abandonar el territorio nacional. 

Una investigación abierta y bajo secreto

Los tres arrestados forman parte de un total de, al menos, once personas detenidas en el operativo desarrollado esta semana. No obstante, por el momento solo estas tres han pasado a disposición judicial.

La causa continúa abierta por los presuntos delitos de hurtos continuados, falsedad documental y aquellos que pudiesen derivarse del avance de la instrucción. El procedimiento permanece declarado secreto, por lo que no han trascendido más detalles sobre el alcance de la investigación ni sobre la posible situación procesal del resto de detenidos.

El pasado lunes, agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria practicaron registros en, al menos, una vivienda situada en el municipio de Teo, dentro de una operación que, según fuentes oficiales, se encuentra aún en fase de investigación.

Por el momento, la instrucción sigue su curso y será el juzgado el que determine si procede la adopción de nuevas medidas o la imputación formal de los implicados a medida que avance el procedimiento.

