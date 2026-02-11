Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La USC elegirá este jueves a la primera rectora de su historia: así se puede votar

Cuatro candidatas optan a dirigir la institución durante seis años en una jornada en la que también se renovarán el Claustro, las Juntas de Centro y los Consejos de Departamento

Eladio Lois
Eladio Lois
11/02/2026 12:25
Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores
Las cuatro candidatas, María José López Couso, Rosa Crujeiras, Alba Nogueira y Maite Flores
Redacción
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Universidad de Santiago de Compostela celebra este jueves 12 de febrero una jornada histórica en la que la comunidad universitaria elegirá a la primera rectora de la historia de la USC. El proceso se desarrollará íntegramente mediante votación electrónica, por lo que es fundamental conocer cómo participar.

Votación electrónica: horario y acceso

El sistema de votación estará habilitado entre las 9.00 y las 18.00 horas. El acceso se realizará a través de la plataforma oficial habilitada por la USC para este proceso electoral, a la que podrán entrar los miembros del censo correspondiente utilizando sus credenciales institucionales.

Durante la jornada, la universidad ofrecerá datos de participación a las 12.00 y a las 16.00 horas a través del espacio web habilitado para garantizar la transparencia del proceso. Una vez cerrado el plazo de votación y finalizado el escrutinio, los resultados podrán consultarse en ese mismo entorno digital.

Qué se vota este jueves

Además de la elección a rectorado —para un mandato de seis años—, en la misma jornada se designarán las personas representantes en el Claustro universitario, así como en las Juntas de Centro y en los Consejos de Departamento.

En la elección a rectora concurren cuatro candidatas: Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, que aspiran a dirigir la institución en una etapa que marcará un antes y un después en la historia universitaria compostelana.

20260112_194542(1)

Las cuatro aspirantes al rectorado de la USC, a debate

Más información

El 13 de febrero se proclamará de forma provisional a las personas electas en los distintos procesos. El plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central se extenderá del 18 al 24 de febrero, y la proclamación definitiva está prevista para el día 26.

En el caso de que ninguna candidatura a rectora obtenga el respaldo necesario en primera vuelta, se abriría un nuevo calendario con segunda votación el 11 de marzo, tras una campaña adicional y una jornada de reflexión.

La jornada de este jueves no solo decidirá el liderazgo de la USC para los próximos seis años, sino que permitirá a la comunidad universitaria ejercer su derecho a voto de forma telemática en uno de los procesos más relevantes para el futuro de la institución.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O concelleiro popular José Ramón de la Fuente criticou a xestión municipal da rede de Centros Socioculturais e reclamou responsabilidades á alcaldesa de Santiago

O PP acusa á alcaldesa de Santiago de “peche patronal encuberto” nos Centros Socioculturais
Redacción
La plancha pende de la azotea del edificio del Valedor do Pobo, junto al Parlamento de Galicia

Cortada la acera del Hórreo por la posible caída de una plancha metálica
Eladio González Lois
El ideal gallego

Libertad con medidas cautelares para los tres detenidos en Teo por hurtos y falsedad documental
Redacción
Juzgados de Santiago de Compostela

Absuelven al acusado de apuñalar a un joven a la salida de una discoteca de Santiago
Eladio González Lois