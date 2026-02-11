La USC elegirá este jueves a la primera rectora de su historia: así se puede votar

Las cuatro candidatas, María José López Couso, Rosa Crujeiras, Alba Nogueira y Maite Flores Redacción

La Universidad de Santiago de Compostela celebra este jueves 12 de febrero una jornada histórica en la que la comunidad universitaria elegirá a la primera rectora de la historia de la USC. El proceso se desarrollará íntegramente mediante votación electrónica, por lo que es fundamental conocer cómo participar.

Votación electrónica: horario y acceso

El sistema de votación estará habilitado entre las 9.00 y las 18.00 horas. El acceso se realizará a través de la plataforma oficial habilitada por la USC para este proceso electoral, a la que podrán entrar los miembros del censo correspondiente utilizando sus credenciales institucionales.

Durante la jornada, la universidad ofrecerá datos de participación a las 12.00 y a las 16.00 horas a través del espacio web habilitado para garantizar la transparencia del proceso. Una vez cerrado el plazo de votación y finalizado el escrutinio, los resultados podrán consultarse en ese mismo entorno digital.

Qué se vota este jueves

Además de la elección a rectorado —para un mandato de seis años—, en la misma jornada se designarán las personas representantes en el Claustro universitario, así como en las Juntas de Centro y en los Consejos de Departamento.

En la elección a rectora concurren cuatro candidatas: Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira, que aspiran a dirigir la institución en una etapa que marcará un antes y un después en la historia universitaria compostelana.

El 13 de febrero se proclamará de forma provisional a las personas electas en los distintos procesos. El plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central se extenderá del 18 al 24 de febrero, y la proclamación definitiva está prevista para el día 26.

En el caso de que ninguna candidatura a rectora obtenga el respaldo necesario en primera vuelta, se abriría un nuevo calendario con segunda votación el 11 de marzo, tras una campaña adicional y una jornada de reflexión.

La jornada de este jueves no solo decidirá el liderazgo de la USC para los próximos seis años, sino que permitirá a la comunidad universitaria ejercer su derecho a voto de forma telemática en uno de los procesos más relevantes para el futuro de la institución.