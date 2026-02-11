Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El IES de Ames acoge a una veintena de alumnos italianos

El estudiantado, que llega con una beca Erasmus, combina clases de español y tecnología con visitas culturales por Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
11/02/2026 06:26
El alumnado italiano, durante su recepción institucional en la Casa do Concello de Ames
El alumnado italiano, durante su recepción institucional en la Casa do Concello de Ames
Concello de Ames
Un grupo de 18 estudiantes italianos participa durante esta semana en una beca formativa Erasmus en el IES de Ames, situado en Bertamiráns. Los alumnos y alumnas, de 17 años y matriculados en primero de bachillerato, asisten a clases de español y de tecnología con el objetivo de mejorar sus competencias académicas, al tiempo que conocen el entorno cultural y social de Galicia.

Laguna auditorio de Galicia

Compostela Cultura lanza Fiestra Aberta, un novo ciclo de concertos de escoita atenta

La programación de la estancia incluye también visitas guiadas por distintos puntos de la comunidad, entre ellos Santiago de Compostela, la Costa da Morte, O Grove y A Toxa. El calendario de actividades comenzó este lunes con una visita institucional a la Casa do Concello de Ames

Recepción institucional en el Concello

El alumnado fue recibido en el consistorio por el alcalde de Ames, Blas García, y por la concejala de Educación y Mocidade, Beatriz Martínez. Durante el acto, los estudiantes realizaron una presentación sobre su instituto y su localidad de origen, y desde el Concello de Ames se les hizo entrega de un libro fotográfico sobre el municipio y de mochilas conmemorativas como recuerdo de su estancia.

Los jóvenes proceden del San Marcello Pistoiese Comprehensive Institute, ubicado en la localidad de San Marcello, en la región italiana de la Toscana, en los Apeninos del Norte. 

La elección del IES de Ames como centro de acogida responde a que en el instituto local de Bertamiráns se imparte italiano como segunda lengua extranjera y se ofrece bachillerato tecnológico, con materias como tecnología industrial y electrotecnia, aspectos clave para el desarrollo académico del alumnado participante.

