El PSdeG denuncia el “deterioro inaceptable” del campo de fútbol de Conxo y exige una reforma integral en Santiago

La concejala Marta Abal reclama una intervención estructural con presupuesto, calendario y recursos suficientes 

Redacción
11/02/2026 14:55
Campo de fútbol de Conxo, en una foto de archivo
Campo de fútbol de Conxo, en una foto de archivo
Archivo
El grupo municipal socialista ha denunciado el “deterioro absolutamente inaceptable” del campo de fútbol de Conxo y ha anunciado que llevará su reforma integral a la negociación de los presupuestos municipales.

La concejaña socialista Marta Abal alertó este miércoles del estado de una instalación que, según subrayó, utilizan cada semana “centos de nenos e nenas, familias e equipos da nosa cidade”. “O campo de fútbol de Conxo non pode seguir neste estado. Estamos falando dunha instalación municipal que cada semana utilizan centos de nenos e nenas, familias e equipos da nosa cidade. Un espazo clave para o deporte base en Santiago que hoxe presenta un deterioro absolutamente inaceptable”, afirmó. 

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida

Falta de mantenimiento y responsabilidad política

Abal señaló que las deficiencias no son recientes ni puntuales, sino que responden a una falta de mantenimiento prolongada. “Hai falta de mantemento e problemas que afectan á seguridade e á dignidade das persoas usuarias. E isto non é algo novo”, aseguró, apuntando que la situación es conocida desde hace tiempo sin que, a su juicio, el gobierno local haya adoptado medidas de fondo.

La edil rechazó que la solución pase por actuaciones limitadas y advirtió de que la inacción también implica responsabilidad política. “O estado do campo de Conxo non se arranxa con solucións a medias nin mirando para outro lado. Porque non facer nada tamén é unha decisión política”, sostuvo.

Pasan a disposición judicial los 11 detenidos por hurtos y falsedad documental en el área de Santiago

Más información

En este sentido, defendió la necesidad de una intervención estructural y planificada. “O que fai falta é unha reforma integral, seria e planificada”, subrayó, recalcando que la actuación en Conxo “non é unha proposta máis”, sino “unha condición que as e os socialistas levamos á negociación dos orzamentos”, dejando claro que “non imos aceptar solucións a medias”.

La concelleira reclamó una intervención “rigorosa, con recursos suficientes, cun calendario claro e cun orzamento acorde ás necesidades reais” y enmarcó el caso dentro de lo que considera una falta de respuesta del ejecutivo municipal ante necesidades básicas en los barrios.

“Santiago merece un goberno que actúe. E merece unha alcaldesa que cumpra, que non permita que o abandono se converta na norma nos nosos barrios”, concluyó, reiterando que “non facer nada tamén é decidir”.

