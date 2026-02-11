El PSdeG denuncia el “deterioro inaceptable” del campo de fútbol de Conxo y exige una reforma integral en Santiago
La concejala Marta Abal reclama una intervención estructural con presupuesto, calendario y recursos suficientes
El grupo municipal socialista ha denunciado el “deterioro absolutamente inaceptable” del campo de fútbol de Conxo y ha anunciado que llevará su reforma integral a la negociación de los presupuestos municipales.
La concejaña socialista Marta Abal alertó este miércoles del estado de una instalación que, según subrayó, utilizan cada semana “centos de nenos e nenas, familias e equipos da nosa cidade”. “O campo de fútbol de Conxo non pode seguir neste estado. Estamos falando dunha instalación municipal que cada semana utilizan centos de nenos e nenas, familias e equipos da nosa cidade. Un espazo clave para o deporte base en Santiago que hoxe presenta un deterioro absolutamente inaceptable”, afirmó.
Falta de mantenimiento y responsabilidad política
Abal señaló que las deficiencias no son recientes ni puntuales, sino que responden a una falta de mantenimiento prolongada. “Hai falta de mantemento e problemas que afectan á seguridade e á dignidade das persoas usuarias. E isto non é algo novo”, aseguró, apuntando que la situación es conocida desde hace tiempo sin que, a su juicio, el gobierno local haya adoptado medidas de fondo.
La edil rechazó que la solución pase por actuaciones limitadas y advirtió de que la inacción también implica responsabilidad política. “O estado do campo de Conxo non se arranxa con solucións a medias nin mirando para outro lado. Porque non facer nada tamén é unha decisión política”, sostuvo.
En este sentido, defendió la necesidad de una intervención estructural y planificada. “O que fai falta é unha reforma integral, seria e planificada”, subrayó, recalcando que la actuación en Conxo “non é unha proposta máis”, sino “unha condición que as e os socialistas levamos á negociación dos orzamentos”, dejando claro que “non imos aceptar solucións a medias”.
La concelleira reclamó una intervención “rigorosa, con recursos suficientes, cun calendario claro e cun orzamento acorde ás necesidades reais” y enmarcó el caso dentro de lo que considera una falta de respuesta del ejecutivo municipal ante necesidades básicas en los barrios.
“Santiago merece un goberno que actúe. E merece unha alcaldesa que cumpra, que non permita que o abandono se converta na norma nos nosos barrios”, concluyó, reiterando que “non facer nada tamén é decidir”.