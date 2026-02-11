Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro tumba al Hestia Menorca en la prórroga con un Speight desatado

Los de Epi remontan un duelo igualadísimo en el Fontes do Sar y suman tras una exhibición de 31 puntos del base estadounidense

Redacción
11/02/2026 12:31
El base Micah Speight, durante el encuentro
El base Micah Speight, durante el encuentro
Monbus Obradoiro
El Monbus Obradoiro sacó fuerza y coraje para imponerse al Hestia Menorca (100-86) en el Multiusos Fontes do Sar, en un encuentro que necesitó prórroga para decidirse y que dejó como gran protagonista a Micah Speight, autor de 31 puntos. El conjunto balear llegaba a Santiago tras seis victorias consecutivas, pero los compostelanos supieron resistir y golpear en el momento clave.

El partido empezó con retraso debido a la rotura de uno de los aros durante el calentamiento visitante. Tras la primera canasta local, el Hestia Menorca respondió con acierto exterior y llegó a abrir una brecha de once puntos (5-16). El Obradoiro reaccionó con un parcial de 9-0 en los últimos minutos del primer cuarto para ajustar el marcador hasta el 19-22. 

Alternativas y tensión hasta el final

En el segundo periodo, los baleares volvieron a escaparse (23-31), pero los de Gonzalo Rodríguez, Epi, igualaron el choque desde el tiro libre con Felipe dos Anjos (35-35). El pívot brasileño adelantó a los suyos antes del descanso, aunque un triple sobre la bocina de Sola dejó el 42-47.

El tercer cuarto mantuvo la igualdad, con el Hestia Menorca apoyado en un 52 % de acierto en triples. Un Speight estratosférico puso por delante al Obradoiro a falta de 25 segundos, pero el periodo concluyó con 66-67 tras la anulación de una canasta local sobre la bocina.

En el último cuarto, el conjunto compostelano alcanzó su máxima ventaja hasta ese momento (+7, 76-69), aunque el choque volvió a comprimirse en los instantes finales. Dos tiros libres igualaron el marcador (76-76) y enviaron el duelo a la prórroga

Speight decide en el tiempo extra

En los cinco minutos adicionales emergió de nuevo la figura de Micah Speight. Tras un inicio favorable a los visitantes (78-81), el base lideró la remontada con un triple y un tiro libre decisivos, acompañado por Alejandro Galán desde la línea. Dos técnicas consecutivas al técnico rival, Javier Zamora, permitieron ampliar la ventaja, y Alex Barcello no falló.

En el tramo final, Speight y Barcello impusieron el ritmo hasta alcanzar una diferencia de diez puntos a falta de un minuto (94-84). Dos triples consecutivos del estadounidense sellaron el definitivo 100-86 ante 4.179 espectadores en Sar.

Ficha técnica

Monbus Obradoiro (100): Micah Speight (31), Denzel Andersson (7), Felipe dos Anjos (13), Leo Westermann (3), Dejan Kravic (4), Aitor Etxeguren (0), Travis Munnings (3), Yunio Barrueta (12), Diogo Brito (10), Sergi Quintela (2), Alex Barcello (12), Alejandro Galán (3).

Hestia Menorca (86): Edgar Vicedo (14), Jalen Cone (0), Nico Galette (0), Fynn Schott (0), Fernando Zurbriggen (18), Spencer Littleson (6), Jaume Lobo (11), Pol Molins (0), Thad Mcfadden (17), Emmanuel Wembi (11), Adams Sola (6), Víctor Arteaga (3).

Cuartos: 19-22, 42-47, 66-67, 76-76, 100-86.

Árbitros: Enrique López Herrada, Jaime Gómez Luque, Nicolás Murillo Khon.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de Primera FEB disputado en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

