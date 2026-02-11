El Monbus Obradoiro tumba al Hestia Menorca en la prórroga con un Speight desatado

El base Micah Speight, durante el encuentro Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro sacó fuerza y coraje para imponerse al Hestia Menorca (100-86) en el Multiusos Fontes do Sar, en un encuentro que necesitó prórroga para decidirse y que dejó como gran protagonista a Micah Speight, autor de 31 puntos. El conjunto balear llegaba a Santiago tras seis victorias consecutivas, pero los compostelanos supieron resistir y golpear en el momento clave.

El partido empezó con retraso debido a la rotura de uno de los aros durante el calentamiento visitante. Tras la primera canasta local, el Hestia Menorca respondió con acierto exterior y llegó a abrir una brecha de once puntos (5-16). El Obradoiro reaccionó con un parcial de 9-0 en los últimos minutos del primer cuarto para ajustar el marcador hasta el 19-22.

Alternativas y tensión hasta el final

En el segundo periodo, los baleares volvieron a escaparse (23-31), pero los de Gonzalo Rodríguez, Epi, igualaron el choque desde el tiro libre con Felipe dos Anjos (35-35). El pívot brasileño adelantó a los suyos antes del descanso, aunque un triple sobre la bocina de Sola dejó el 42-47.

El tercer cuarto mantuvo la igualdad, con el Hestia Menorca apoyado en un 52 % de acierto en triples. Un Speight estratosférico puso por delante al Obradoiro a falta de 25 segundos, pero el periodo concluyó con 66-67 tras la anulación de una canasta local sobre la bocina.

En el último cuarto, el conjunto compostelano alcanzó su máxima ventaja hasta ese momento (+7, 76-69), aunque el choque volvió a comprimirse en los instantes finales. Dos tiros libres igualaron el marcador (76-76) y enviaron el duelo a la prórroga.

Speight decide en el tiempo extra

En los cinco minutos adicionales emergió de nuevo la figura de Micah Speight. Tras un inicio favorable a los visitantes (78-81), el base lideró la remontada con un triple y un tiro libre decisivos, acompañado por Alejandro Galán desde la línea. Dos técnicas consecutivas al técnico rival, Javier Zamora, permitieron ampliar la ventaja, y Alex Barcello no falló.

En el tramo final, Speight y Barcello impusieron el ritmo hasta alcanzar una diferencia de diez puntos a falta de un minuto (94-84). Dos triples consecutivos del estadounidense sellaron el definitivo 100-86 ante 4.179 espectadores en Sar.