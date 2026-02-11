El IDIS visibiliza el papel de las investigadoras en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Alumnado del IES Félix Muriel de Rianxo durante su visita al IDIS Cedida

El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela celebró este 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una jornada dirigida a estudiantes de secundaria. En esta edición, el alumnado del IES Félix Muriel de Rianxo visitó la sede del IDIS para participar en talleres científicos y encuentros con investigadoras del centro.

La directora científica del IDIS, M.ª Luz Couce Pico, fue la encargada de recibir al grupo y destacó la importancia de dar visibilidad al trabajo de las mujeres en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), eje temático de la conmemoración de este año. “Visibilizar contribuye a crear referentes femeninos en las áreas STEM y avanzar hacia una ciencia más justa, inclusiva e igualitaria”, afirmó.

Couce subrayó que el compromiso del instituto no se limita a una jornada simbólica. “Trabajamos para que más niñas se sientan motivadas a creer que su lugar en la ciencia es legítimo y necesario. Hoy nuestro instituto cuenta con 780 mujeres, que representan el 58 % del total. Si bien solo el 32 % lideran grupos de investigación, esta tendencia está evolucionando progresivamente hacia un mayor equilibrio”, señaló.

Referentes y experiencia en primera persona

Durante la jornada, cinco investigadoras compartieron su trayectoria profesional y personal con el alumnado: Mabel Sampedro, responsable de Innovación y Transferencia del IDIS; Ana B. Crujeiras, investigadora principal del grupo de Epigenómica en Endocrinología y Nutrición; Ana Sampedro Viana, investigadora predoctoral del grupo Neuroimagen y Biotecnología; Ana Barcia, técnica de laboratorio de Genética y Biología del Desarrollo de las Enfermedades Renales; y María de la Fuente, líder del grupo de nano-oncología y terapéutica traslacional.

María de la Fuente, además, es reconocida por su activismo en favor de la igualdad en la carrera científica, impulsando cambios para que la maternidad no penalice el desarrollo profesional de las investigadoras.

El programa incluyó también talleres prácticos en laboratorios de Oncología y Cardiología Traslacional, Genética y en la plataforma de Proteómica, con el objetivo de acercar al alumnado a la realidad del trabajo investigador. Desde el instituto señalan que conocer de primera mano estas experiencias contribuye a generar referentes que orienten las decisiones académicas y profesionales de niñas y adolescentes.