Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Desconocimiento y poco interés ante las elecciones a rectora de la USC: “Algo vin en Instagram, pero non sei nin cando é a votación”

Una encuesta realizada en el entorno del campus sur sugiere que buena parte del estudiantado no conoce las propuestas ni el sistema de votación

Eladio Lois
Eladio Lois
11/02/2026 14:25
Estudiantes en Santiago
Estudiantes de la USC en el Campus Sur (archivo)
A menos de 24 horas de que la Universidad de Santiago de Compostela elija a la primera rectora de su historia, el interés entre el estudiantado parece limitado. Una encuesta realizada este miércoles en el entorno del parque que conecta las facultades de Derecho, Matemáticas, Farmacia y Biología refleja un amplio desconocimiento sobre el proceso electoral, las candidatas y el propio sistema de votación.

La mayoría de los estudiantes consultados afirma haber oído hablar de las elecciones, pero reconoce no tener información concreta sobre las propuestas ni sobre cómo participar. 

“Sé que hay elecciones, pero poco más”

María, estudiante de Derecho, asegura que le suena la convocatoria. “Sé que hay elecciones porque vi algún cartel y algo en redes, pero no sabría decirte ni las candidatas ni cuándo es exactamente”, admite. Reconoce que no ha buscado información y que el tema “no es algo que se comente mucho”.

Saliendo de la facultad de Matemáticas, Pablo comenta que vio publicaciones en Instagram. “Apareceume algo en Insta, pero non lle prestei moita atención. Só sei que se presenta Rosa (Crujeiras), que a min aínda non me deu clase, pero foi profe dalgún colega e din que moi ben”. Su compañero, Adrián, duda acerca de participar en la votación: “No sé si es muy responsable votar sin haber seguido mucho la campaña”.

Elena, que cursa Biología, reconoce que le suenan algunos nombres, pero no podría asociarlos a propuestas concretas. “Sé que será una mujer por primera vez, y eso me parece genial, claro”. Dos compañeras que la acompañan afirman conocer a una de las candidatas gracias a la cartelería: "Vivimos juntas en Montero Ríos y hay un edificio, el que está enfrente de la librería Follas Novas, con un anuncio enorme de una de las candidatas: Maite Flores. Nos llama la atención porque tiene un rollo muy político".

La cartelería a la que se refieren las estudiantes
Eladio Lois

La mayoría coincide en que su única fuente de información han sido las redes sociales o carteles colocados en los campus. No obstante, aseguran que la campaña ha pasado “bastante desapercibida”.

En el mismo sentido se pronuncia Iria, de Farmacia: “Eu non teño moi claro nin cando é a votación. Creo que é esta semana, pero non sei como se fai. Tampouco escoitei a ninguén falar das propostas”. 

Dudas sobre el proceso de votación

Uno de los aspectos que más se repite en las respuestas es el desconocimiento sobre el procedimiento. Varios estudiantes reconocen no saber que la votación se realiza de forma electrónica ni el horario establecido. "A verdade é que ninguén viu a explicarnos como votar, así que tampouco é para levarse as mans á cabeza, digo eu...", apunta Dani, otro alumno de Farmacia.

Las cuatro candidatas, Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores

La USC elegirá este jueves a la primera rectora de su historia: así se puede votar

Más información

En general, el ambiente en el campus universitario es de normalidad académica y ajeno a la jornada electoral. El hecho de que se trate de un proceso histórico —al elegirse por primera vez a una rectora— no parece haber generado un debate significativo entre el alumnado consultado.

Nuestra encuesta evidencia así una baja movilización y escaso conocimiento del proceso entre el estudiantado, que, en su mayoría, no identifica las propuestas de las candidatas ni muestra un interés activo por informarse más allá de lo que aparece de forma puntual en redes sociales o en cartelería publicitaria.

