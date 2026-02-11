Mi cuenta

Santiago de Compostela

Cortada la acera del Hórreo por la posible caída de una plancha metálica

La calle se mantiene acordonada por la Policía Local ante el riesgo de que la estructura se precipite

Eladio Lois
Eladio Lois
11/02/2026 17:24
La plancha pende de la azotea del edificio del Valedor do Pobo, junto al Parlamento de Galicia
La plancha pende de la azotea del edificio del Valedor do Pobo, junto al Parlamento de Galicia
Eladio Lois
Una plancha metálica de grandes dimensiones situada en la parte superior de la azotea del edificio del Valedor do Pobo, ubicado junto al Parlamento de Galicia, ha obligado a acordonar la acera por motivos de seguridad.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han asegurado el perímetro ante el riesgo de que la pieza pudiera desprenderse. Según indicaron en el lugar, por su peso y dimensiones existe la posibilidad de que cause daños a vehículos o viandantes si cae a la vía pública.

Además, advirtieron de que, debido a sus características, la plancha podría incluso desplazarse con una racha de viento y planear, lo que incrementaría el peligro potencial.

La zona permanece acordonada hasta la llegada de los bomberos, que se encargarán de retirar el elemento para garantizar la seguridad. Por el momento, no se han registrado daños personales.

