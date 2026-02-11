Mi cuenta

Comeza a XX Campaña Municipal de Animación á Lectura en Santiago

As actividades gratuítas para centros educativos e familias desenvolveranse ata o 12 de marzo na sede de Afundación, con exposición dos últimos gañadores do Premio Compostela de Álbums Ilustrados

Redacción
11/02/2026 10:12
XX edición da Campaña Municipal de Animación á Lectura
A iniciativa municipal busca fomentar a lectura e a ilustración entre a infancia cun programa de contacontos, música e unha mostra de obras premiadas
Concello de Santiago
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada da concelleira de Educación, Míriam Louzao, inaugurou a XX edición da Campaña Municipal de Animación á Lectura. No acto, con actuación de contacontos e musical de Paco Nogueiras, tamén estiveron concelleiras do resto da Corporación Municipal, a directora de Kalandraka Editora, Manuela Rodríguez, e a coordinadora da sede Afundación Santiago, Ana Salgado.

As actividades desta XX edición celebraranse ata o 12 de marzo na sede de Afundación, na rúa do Vilar, na antiga Casa do Pozo, e inclúen propostas de balde tanto para centros de ensino como para familias, e unha exposición aberta ao público cos últimos sete gañadores do Premio Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados.

Esta iniciativa municipal busca “achegar a lectura e a ilustración nun marco agradable e motivador” co obxectivo de que as nenas e nenos “vexan a lectura como unha actividade pracenteira”.

'Grande e pequena'

'Grande e pequena', a obra de Arianna Squilloni e Raquel Catalina distinguida co XVIII Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados, constitúe o eixe da programación. Tamén comparten ese protagonismo os libros galardoados dende o ano 2019: 'O can de Milu' de Mariann Máray, 'Dende 1880' de Pietro Gottuso, 'Selva' de Marina Gibert, 'Esperando o amencer' de Fabiola Anchorena, 'A visita' de Núria Figueras e Anna Font, e 'Bim Bam Bum' de Maria Girón.

