La Real Sociedad Econ\u00f3mica de Amigos del Pa\u00eds de la Ciudad de Santiago inicia este mi\u00e9rcoles 11 de febrero su programaci\u00f3n cultural de 2026 con la mesa de debate titulada Fenollera ante S\u00e1nchez Villamar\u00edn y Montero R\u00edos, a cargo del catedr\u00e1tico em\u00e9rito de Historia del Arte de la USC y vicepresidente de la entidad, Jos\u00e9 Manuel Garc\u00eda Iglesias. El encuentro comenzar\u00e1 a las 19.30 horas en la sede de la RSEAPS, en la plaza Salvador de Parga. La sesi\u00f3n supone el arranque del ciclo La Real Sociedad Econ\u00f3mica de Amigos del Pa\u00eds de la Ciudad de Santiago y sus fondos art\u00edsticos, coordinado en esta edici\u00f3n por la profesora titular de Historia del Arte de la USC, Ana P\u00e9rez Varela, y organizado por la Real Sociedad Econ\u00f3mica en colaboraci\u00f3n con el Grupo de Investigaci\u00f3n IACOBUS de la Facultad de Geograf\u00eda e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela. La presentaci\u00f3n del ponente correr\u00e1 a cargo del catedr\u00e1tico de la USC y directivo de la RSEAPS, Juan Manuel Monterroso Montero, en una mesa que estar\u00e1 presidida por el presidente de la Real Sociedad Econ\u00f3mica, Francisco Loimil Garrido, encargado de abrir oficialmente la programaci\u00f3n anual de mesas de debate centradas en el patrimonio art\u00edstico. Como es habitual en este ciclo, el acceso ser\u00e1 libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala, y el p\u00fablico asistente podr\u00e1 formular preguntas al t\u00e9rmino de la intervenci\u00f3n. La mesa de debate ser\u00e1 adem\u00e1s retransmitida en directo a trav\u00e9s del canal oficial de YouTube de la RSEAPS.