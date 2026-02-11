Área Central celebra Carnaval con concurso de disfraces, pasacalle y baile familiar

Exposición fotográfica sobre los xenerais da Ulla en el centro comercial Área Central

El Outlet Área Central se prepara para celebrar el Carnaval con un programa de actividades variado, participativo y pensado para toda la familia. Concurso de disfraces, exposición temática, pasacalle y baile llenarán de ambiente festivo el centro comercial compostelano durante los próximos días.

La programación empieza con la exposición fotográfica “Os xenerais da Ulla”, una muestra que recoge cómo se vive este Entroido tradicional en distintas localidades. La iniciativa está promovida por los concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra y Vila de Cruces, y podrá visitarse hasta el 22 de febrero.

Concurso de disfraces el viernes

El viernes 13 de febrero será el turno del concurso de disfraces, que comenzará a las 19.00 horas. La participación está abierta a todas las edades y se establecen tres categorías: individual, pareja y grupo.

Las personas interesadas podrán inscribirse previamente a través de un formulario disponible en la web www.areacentral.es o el mismo día del evento, entre las 17.30 y las 18.30 horas, en la zona del escenario. La organización anuncia premios para las mejores propuestas carnavalescas.

Pasacalle y baile el sábado

La programación continuará el sábado 14 de febrero con un baile de Carnaval que dará comienzo a las 18.00 horas. La actividad se organiza en colaboración con diferentes entidades de la ciudad, entre ellas el Espazo educativo e de lecer María Miramontes- CSC Fontiñas, Construíndo Barrio, Movemento pola Paz, Centro Don Bosco y la Comisión de festas 15707.

La tarde festiva arrancará, si el tiempo lo permite, con un pasacalle que partirá a las 17.30 horas desde el CSC Fontiñas y culminará en el escenario de Área Central. La temática común de los disfraces girará en torno al amor en todas sus facetas, coincidiendo con el 14 de febrero.