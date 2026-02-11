Absuelven al acusado de apuñalar a un joven a la salida de una discoteca de Santiago

Juzgados de Santiago de Compostela EP

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha absuelto a un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por el apuñalamiento de otro durante una pelea a la salida de una discoteca de la ciudad.

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de enero de 2023. Según recoge la sentencia, en torno a las 05.00 horas se inició una pelea en la acera situada frente al local de ocio. En la reyerta participaron numerosas personas —al menos una decena—, y el enfrentamiento no se limitó a un único punto, sino que se fue desplazando por calles próximas a medida que avanzaba la trifulca.

Una pelea caótica y en varios puntos de la calle

De acuerdo con los hechos probados, la disputa comenzó con empujones y golpes entre varios jóvenes y derivó en un altercado grupal en el que intervinieron amigos y conocidos de ambos bandos, así como otras personas no identificadas. La pelea se trasladó desde el lugar inicial hasta las inmediaciones de otra calle cercana, en un contexto descrito como confuso y tumultuoso.

En ese escenario, la víctima fue herida con un arma blanca en la parte posterior del costado izquierdo. La puñalada le provocó lesiones graves, entre ellas afectación interna que obligó a practicarle una intervención quirúrgica de urgencia.

El acusado reconoció que participó en la pelea y que en algún momento llegó a portar una navaja, aunque negó haber apuñalado a nadie. Tras el altercado, fue localizado por la Policía Nacional en las inmediaciones y detenido. En el momento del arresto ya no llevaba el arma.

Indicios insuficientes para condenar

Durante el juicio se acreditó que había restos de sangre de la víctima en la ropa del acusado. No obstante, el tribunal considera que ese dato, en el contexto de una pelea con múltiples intervinientes y contacto físico entre ellos, no es determinante para atribuirle la autoría de la puñalada.

La sentencia señala que no existe prueba directa sólida que permita afirmar que el acusado fue quien clavó el arma. Las declaraciones de los testigos no resultaron concluyentes y presentaron contradicciones sobre el momento y la forma en que se produjo la agresión. Además, la propia víctima no pudo precisar cuándo recibió la puñalada dentro del desarrollo de la pelea.

Ante este escenario, la Audiencia entiende que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, ya que no puede descartarse que la agresión fuese cometida por otra persona implicada en la reyerta.

Por ello, la Sala acuerda la absolución del acusado y declara de oficio las costas del procedimiento. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.