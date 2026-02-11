A USC mobiliza centros, museos e laboratorios para impulsar referentes femininos na ciencia
A programación polo 11F inclúe actividades en colexios e institutos, encontros con investigadoras e obradoiros para combater a fenda de xénero nas áreas STEM
Para conmemorar o 11 de febreiro, Día Internacional das Mulleres e as Nenas na Ciencia, a Universidade de Santiago contempla un extenso e variado programa de actividades de sensibilización, promovido por distintos centros e servizos e dirixidos non só ao público máis novo, fundamentalmente de últimos cursos da ESO e BACH, senón tamén á comunidade en xeral.
Trátase de visibilizar o traballo das mulleres que se dedican ás áreas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, na súa forma orixinal en inglés) para ir creando referentes femininos para a infancia e a mocidade que poidan contribuír á elección destas áreas como carreiras profesionais e alcanzar deste xeito a igualdade de xénero no ámbito científico.
Precisamente para visibilizar eses referentes femininos, a Oficina de Igualdade de Xénero, coa colaboración do Concello de Santiago, organiza entre febreiro e marzo a actividade ‘Unha enxeñeira ou científica en cada cole’, dirixida a alumnado de 4.º Primaria e que xa vai pola súa décimo primeira edición. Do mesmo xeito, o IGFAE desenvolve este mércores 11 unha nova edición da súa Masterclass Internacional para achegar a física de partículas ás alumnas preuniversitarias de Galicia, fomentando o seu interese por unha disciplina moi masculinizada, na que persiste unha notable fenda de xénero.
Tamén o CiQUS se une a esta conmemoración coa actividade ‘CientífiQas: Ciencia feita por mulleres no CiQUS’, un encontro no que alumnado de bacharelato coñecerá a investigación que realizan as mulleres no centro, adentrándose nos laboratorios onde serán recibidos por investigadoras que se atopan en distintas etapas da súa carreira profesional e que compartirán a súas experiencias cos máis novos.
Outro centro singular de investigación, o CRETUS, celebra o 11F co alumnado do IES de Sar nunha acción na que o guiarán por un percorrido interdisciplinar que busca poñer en valor o papel das mulleres na ciencia ambiental. Así, poderá coñecer proxectos punteiros e dialogar coas investigadoras, que compartirán as súas experiencias, proxectos e traxectorias profesionais.
Tamén se suma a este día o Museo de Historia Natural, que organiza unha xornada especial protagonizada por Jane Goodall, unha das científicas máis salientables da historia no estudo dos primates. Durante esta visita guiada, Jane acompañará ao público polas distintas salas do museo para falar dos seus queridos chimpancés e doutros primates.
Xa o día 12, o estudantado da ETSE poderá participar no obradoiro ‘Micromachismos na Ciencia’, ideado para identificar e analizar situacións cotiás de micromachismo no ámbito académico e científico. O obxectivo é visibilizar comportamentos e estereotipos de xénero que adoitan pasar desapercibidos, pero que inflúen no clima da escola e no futuro profesional do estudantado.
Ademais, continuando coas accións de visibilización do seu traballo en centros de ensino secundario da cidade, ese xoves a EPSE organiza o programa ‘Protagonistas as enxeñeiras’, que como en cursos anteriores contará con numerosos obradoiros impartidos por profesoras e acompañadas de alumnas de Enxeñaría do centro.
Tamén o CiMUS ten prevista para o día 12 a xornada ‘Living Science. Investigadoras contra o cancro’ na que, en colaboración coa Asociación Española contra o Cancro de A Coruña, o alumnado do CEIP Lamas de Abade participará nun ciclo de obradoiros divulgativos. O programa completarase, ademais, con xogos de memoria e coñecemento de famosas mulleres que marcaron o coñecemento científico ao longo da historia a través dos seus inventos e descubrimentos.