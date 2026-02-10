Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Troyanos de Compostela ofrece este domingo un concierto en el Auditorio Cine Alovi

La agrupación actuará el 15 de febrero a las 18.00 horas, con un repertorio basado en su disco 'Viva Galicia! A música no tempo de La Casa de la Troya'

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 07:37
Troyanos de Compostela
Troyanos de Compostela
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La agrupación Troyanos de Compostela ofrecerá este domingo 15 de febrero un concierto en el Auditorio Municipal Cine Alovi de As Pontes, a partir de las 18.00 horas, dentro de la programación cultural de la 45ª Feira do Grelo. Las entradas tienen un precio de 3 euros y pueden adquirirse tanto a través de la web municipal como en la taquilla del auditorio una hora antes del inicio de la función.

Troyanos de Compostela es la agrupación de pulso y púa, gaita y percusión vinculada al Museo Casa de la Troya, un espacio que recrea la vida universitaria de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El concierto propondrá un recorrido musical por la Compostela de la época, tomando como hilo conductor la novela de Pérez Lugín y el espíritu universitario que marcó aquellos años.

Uno de los espectáculos de Entroido celebrados en una edición anterior

Música, magia y actividades familiares: así será el Entroido en As Cancelas

Más información

El director del museo y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, ha señalado que el objetivo del proyecto es divulgar la música de compositores gallegos del periodo y recuperar el repertorio que interpretaba la histórica Tuna Compostelana. En este sentido, subraya que el concierto permitirá trasladar al público “no tempo e no espazo” a la Santiago universitaria que retrata la novela. 

Un programa con narración y piezas emblemáticas

El programa, con una duración aproximada de dos horas, incluirá piezas del disco Viva Galicia! A música no tempo de La Casa de la Troya, junto a composiciones emblemáticas del repertorio tradicional y universitario. Sonarán temas tan conocidos como Lela, Unha noite na eira do trigo u Os teus ollos, junto a otras piezas menos habituales recuperadas del olvido, además de clásicos como Tuna Compostelana o Fonseca.

El concierto contará además con la participación del actor Suso Martínez, que ejercerá de narrador interpretando a Casimiro Barcala, personaje de la novela de Lugín, aportando un componente teatral que ayudará a contextualizar musicalmente la época y la ciudad.

En la actualidad, Troyanos de Compostela está integrada por alrededor de 40 profesionales de distintos ámbitos, unidos por su pasado en tunas universitarias. Desde su creación, el grupo ha actuado en distintos puntos de Galicia, en otras comunidades de España y también en países como Portugal y Argentina, consolidándose como un proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio musical gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois