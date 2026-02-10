Troyanos de Compostela ofrece este domingo un concierto en el Auditorio Cine Alovi

Troyanos de Compostela Cedida

La agrupación Troyanos de Compostela ofrecerá este domingo 15 de febrero un concierto en el Auditorio Municipal Cine Alovi de As Pontes, a partir de las 18.00 horas, dentro de la programación cultural de la 45ª Feira do Grelo. Las entradas tienen un precio de 3 euros y pueden adquirirse tanto a través de la web municipal como en la taquilla del auditorio una hora antes del inicio de la función.

Troyanos de Compostela es la agrupación de pulso y púa, gaita y percusión vinculada al Museo Casa de la Troya, un espacio que recrea la vida universitaria de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El concierto propondrá un recorrido musical por la Compostela de la época, tomando como hilo conductor la novela de Pérez Lugín y el espíritu universitario que marcó aquellos años.

El director del museo y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, ha señalado que el objetivo del proyecto es divulgar la música de compositores gallegos del periodo y recuperar el repertorio que interpretaba la histórica Tuna Compostelana. En este sentido, subraya que el concierto permitirá trasladar al público “no tempo e no espazo” a la Santiago universitaria que retrata la novela.

Un programa con narración y piezas emblemáticas

El programa, con una duración aproximada de dos horas, incluirá piezas del disco Viva Galicia! A música no tempo de La Casa de la Troya, junto a composiciones emblemáticas del repertorio tradicional y universitario. Sonarán temas tan conocidos como Lela, Unha noite na eira do trigo u Os teus ollos, junto a otras piezas menos habituales recuperadas del olvido, además de clásicos como Tuna Compostelana o Fonseca.

El concierto contará además con la participación del actor Suso Martínez, que ejercerá de narrador interpretando a Casimiro Barcala, personaje de la novela de Lugín, aportando un componente teatral que ayudará a contextualizar musicalmente la época y la ciudad.

En la actualidad, Troyanos de Compostela está integrada por alrededor de 40 profesionales de distintos ámbitos, unidos por su pasado en tunas universitarias. Desde su creación, el grupo ha actuado en distintos puntos de Galicia, en otras comunidades de España y también en países como Portugal y Argentina, consolidándose como un proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio musical gallego.