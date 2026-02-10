Mi cuenta

Santiago de Compostela

Más de 400 firmas para renombrar la avenida Juan Carlos I como "Rúa de Gaza"

Las entidades impulsoras apelan a la solidaridad con Palestina y piden al Concello iniciar los trámites para modificar la denominación

Ep
10/02/2026 12:51
Imagen de la avenida Juan Carlos I, cuya denominación solicitan cambiar por rúa de Gaza
Imagen de la avenida Juan Carlos I, cuya denominación solicitan cambiar por rúa de Gaza
Diversos colectivos sociales han iniciado una recogida de firmas para solicitar al Concello de Santiago el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I, en Santiago de Compostela, por el de rúa de Gaza. La iniciativa fue presentada este martes en rueda de prensa por representantes de Compostela x Palestina, la Plataforma Antifascista e Republicana y Insubmisas contra o rearmamento Galicia.

Durante la comparecencia, los portavoces defendieron que “creemos que es indigno que tengamos el nombre a una persona que fue puesta por un dictador”, al tiempo que sostuvieron que mantener la actual denominación del exjefe del Estado “supone otorgar reconocimiento público a una figura cuyo legado está marcado por la corrupción y la falta de ejemplaridad”.

Alba Nogueira cierra su campaña a la Rectoría de la USC apelando al diálogo y a una universidad abierta

Los colectivos promotores confían en superar las 1.000 firmas, después de haber reunido ya “sobre 400”, y prevén registrar la petición a finales de abril o principios de mayo. La propuesta plantea sustituir la denominación actual por rúa de Gaza, que, según explicaron, pretende ser un “símbolo de solidaridad, compromiso con los derechos humanos y respeto al Derecho Internacional”.

En este sentido, las entidades reclamaron “valentía” a los partidos políticos e instaron al Concello de Santiago a iniciar los trámites necesarios para retirar el nombre vigente y atender la propuesta formulada. Asimismo, realizaron un llamamiento a la ciudadanía y al tejido social para que apoyen la iniciativa, que cuenta con un formulario en Internet y con puntos de recogida de firmas en la calle.

