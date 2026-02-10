Lleno total en el taller de primeros auxilios en la infancia organizado por el Concello de Brión

Participantes del taller de primeros auxilios en la infancia durante una de las prácticas Cedida

Un total de 30 vecinos y vecinas de Brión participaron en la tarde de este lunes en el taller de primeros auxilios en la infancia, organizado por el Concello de Brión en colaboración con la Escola Galega de Saúde para Cidadáns. La actividad, con una duración de cuatro horas, completó el aforo y tuvo un enfoque eminentemente práctico.

El curso fue impartido por Carlos Prados Sande, diplomado universitario en Enfermería e integrante de FPUS 061 Galicia, quien explicó de manera aplicada cómo actuar ante heridas, hemorragias, reacciones alérgicas, quemaduras, convulsiones y crisis epilépticas en menores. La formación incluyó también nociones básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y técnicas para prevenir atragantamientos, con demostraciones dirigidas a los asistentes.

Próximas acciones formativas

Este taller es el primero de los tres cursos que el Concello de Brión desarrollará en colaboración con la Escola Galega de Saúde para Cidadáns gracias a un convenio con la Xunta de Galicia. Los dos siguientes, previstos para el mes de marzo, se centrarán en la atención a personas dependientes y en consejos para el cuidado de las personas cuidadoras, y estarán impartidos también por Carlos Prados Sande.

La concejala de Servicios Sociales, Rosa Romero, destacó la alta aceptación de esta iniciativa y avanzó que el Concello estudia programar futuras ediciones en el auditorio del polivalente, en lugar de la sala multiusos, para ampliar la capacidad y facilitar la participación de un mayor número de personas.