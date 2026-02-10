‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston

Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris Archivo

El Teatro Compostela acogerá el viernes 21 de febrero, a las 20.30 horas, el espectáculo Legends Alive, un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston que propone más de dos horas de música en directo, baile y una cuidada puesta en escena. El show promete un recorrido por algunos de los grandes himnos de la historia del pop y el rock, con un repertorio diseñado para no dejar de cantar y bailar durante toda la función.

Imagen promocional del espectáculo Legends Alive, triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston Cedida

El espectáculo cuenta con un elenco principal de tres intérpretes con una amplia trayectoria sobre los escenarios. Craig Norris, que da vida al universo de Freddie Mercury, ha participado en Fama, ¡a bailar! y acumula más de 20 años de carrera artística. Denice Daley, encargada del tributo a Tina Turner, ha formado parte de Got Talent y ha actuado en escenarios de distintos países a lo largo de más de dos décadas de experiencia profesional. Por su parte, Paula Rigel interpreta el repertorio de Whitney Houston, aportando su perfil multidisciplinar y una sólida trayectoria como cantante.

Coreografías, músicos y espectáculo visual

Además de las interpretaciones vocales, Legends Alive se apoya en una banda en directo, un cuerpo de bailarines y coreografías diseñadas específicamente para cada bloque del espectáculo, así como en un show visual de gran formato que refuerza el carácter escénico del montaje. La producción apuesta por una recreación fiel del espíritu de los artistas originales, combinada con una realización moderna y dinámica.

Las entradas tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla, y pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta. La cita está pensada para todos los públicos y se presenta como una oportunidad para revivir en directo algunas de las canciones más icónicas de la música internacional.