Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston

El show se celebrará el 21 de febrero con una gran puesta en escena y entradas desde 20 euros

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 13:38
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Teatro Compostela acogerá el viernes 21 de febrero, a las 20.30 horas, el espectáculo Legends Alive, un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston que propone más de dos horas de música en directo, baile y una cuidada puesta en escena. El show promete un recorrido por algunos de los grandes himnos de la historia del pop y el rock, con un repertorio diseñado para no dejar de cantar y bailar durante toda la función.

Imagen promocional del espectáculo Legends Alive, triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Imagen promocional del espectáculo Legends Alive, triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Cedida

El espectáculo cuenta con un elenco principal de tres intérpretes con una amplia trayectoria sobre los escenarios. Craig Norris, que da vida al universo de Freddie Mercury, ha participado en Fama, ¡a bailar! y acumula más de 20 años de carrera artística. Denice Daley, encargada del tributo a Tina Turner, ha formado parte de Got Talent y ha actuado en escenarios de distintos países a lo largo de más de dos décadas de experiencia profesional. Por su parte, Paula Rigel interpreta el repertorio de Whitney Houston, aportando su perfil multidisciplinar y una sólida trayectoria como cantante. 

Coreografías, músicos y espectáculo visual

Además de las interpretaciones vocales, Legends Alive se apoya en una banda en directo, un cuerpo de bailarines y coreografías diseñadas específicamente para cada bloque del espectáculo, así como en un show visual de gran formato que refuerza el carácter escénico del montaje. La producción apuesta por una recreación fiel del espíritu de los artistas originales, combinada con una realización moderna y dinámica.

Las entradas tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 euros en taquilla, y pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta. La cita está pensada para todos los públicos y se presenta como una oportunidad para revivir en directo algunas de las canciones más icónicas de la música internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Imagen de la avenida Juan Carlos I, cuya denominación solicitan cambiar por rúa de Gaza

Más de 400 firmas para renombrar la avenida Juan Carlos I como "Rúa de Gaza"
EP