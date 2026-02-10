La Cámara de Comercio de Santiago lleva el emprendimiento a las aulas durante febrero y marzo

Una de las sesiones participativas de fomento del emprendimiento en el IES Xelmírez Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha iniciado este mes de febrero un programa de jornadas de fomento del emprendimiento en las aulas, que se desarrollará durante febrero y marzo en los centros educativos de Santiago de Compostela y su área de influencia que lo soliciten. La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración con el Concello de Santiago.

Lleno total en el taller de primeros auxilios en la infancia organizado por el Concello de Brión Más información

Las jornadas, de carácter gratuito, están concebidas como sesiones dinámicas y participativas en las que el alumnado de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional puede conocer los pasos para crear una empresa, las principales características del perfil emprendedor y los sectores emergentes del actual panorama económico. La duración de cada actividad se adapta a la programación docente y a las características de cada grupo.

Primera sesión en el IES Xelmírez I

La primera de estas jornadas se celebró el 9 de febrero en el IES Xelmírez I, donde participaron unos 45 alumnos de 4º de la ESO. Durante la sesión, la Cámara trasladó su experiencia en creación de empresas y resolvió dudas sobre el proceso emprendedor.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago destacan que el objetivo es fomentar el emprendimiento y dar respuesta a las demandas sociales vinculadas a este ámbito. Para ello, la entidad cuenta con un departamento específico de Creación de Empresas y con el apoyo del Vivero de Empresas del polígono de Costa Vella, que se complementa con un espacio de coworking orientado a proyectos emergentes.

Los centros educativos interesados en acoger estas charlas pueden solicitar información y concertar fechas a través de los canales habituales de la Cámara de Comercio de Santiago.