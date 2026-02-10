Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Investigadores de Santiago hallan alteraciones biológicas asociadas a la depresión mayor

El trabajo, liderado por el grupo ITEN del IDIS, analiza por primera vez en España estos marcadores mediante un análisis de sangre sencillo y no invasivo

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 07:37
Angeles Fernandez, Lara Vidal Nogueira, Carlos Fernández Pereira, Jose Maria Prieto González y Roberto Carlos Agis Balboa.jpg
El equipo responsable del estudio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) ha detectado alteraciones en determinados marcadores biológicos en la sangre de personas con trastorno depresivo mayor, un hallazgo que podría ayudar a comprender mejor la relación entre la depresión y el riesgo de deterioro cognitivo en el futuro.

La investigación ha sido desarrollada por el grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades Neurológicas (ITEN), en colaboración con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y ha sido publicada en la revista científica International Journal of Molecular Sciences.

Fachada del Hospital HM Rosaleda

Más de 1.500 personas fueron atendidas tras accidentes de tráfico en HM Hospitales Santiago durante 2025

Más información

El estudio parte de una evidencia ya conocida: las personas con depresión mayor presentan, en distintos trabajos científicos, un mayor riesgo de sufrir problemas cognitivos o enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Sin embargo, los mecanismos biológicos que podrían explicar esta relación todavía no están claros. En este contexto, los investigadores analizaron si ciertos péptidos amiloides, proteínas relacionadas con el funcionamiento cerebral, mostraban cambios medibles en sangre en pacientes con depresión. 

Un análisis de sangre en lugar de pruebas invasivas

Tradicionalmente, estos marcadores se estudiaban en el líquido cefalorraquídeo, obtenido mediante punción lumbar, una técnica invasiva y molesta para el paciente. En este trabajo, sin embargo, se utilizó una tecnología avanzada que permite medirlos directamente en sangre, a partir de una simple extracción, lo que supone una clara ventaja tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.

Los investigadores analizaron cuatro marcadores distintos en plasma: dos tipos de péptidos beta-amiloide y otros dos indicadores relacionados con posibles daños en las neuronas y en las células de soporte del cerebro. Los resultados mostraron que las personas con depresión mayor presentaban niveles más bajos de los péptidos beta-amiloide en comparación con personas sin depresión, mientras que los otros marcadores no mostraron diferencias relevantes.

Según los autores, este patrón no coincide con el que se observa habitualmente en la enfermedad de Alzheimer, lo que indica que los cambios detectados no implican necesariamente un proceso neurodegenerativo. De hecho, uno de los aspectos más relevantes del estudio es que los pacientes analizados no tenían deterioro cognitivo ni eran personas de edad avanzada, lo que refuerza el carácter exploratorio de los hallazgos.

Los investigadores subrayan que estos resultados deben interpretarse con máxima cautela. El estudio no permite establecer relaciones de causa y efecto y podría estar influido por otros factores, como la edad, los tratamientos farmacológicos o características físicas de los pacientes. Por ello, consideran imprescindible avanzar hacia estudios a largo plazo que permitan seguir la evolución de estos marcadores desde la depresión hasta edades más avanzadas.

El trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de Salud Carlos III, y pone de relieve la importancia de la colaboración entre profesionales de psiquiatría, neurología, psicología clínica y personal investigador para avanzar en la búsqueda de biomarcadores que ayuden a comprender mejor los trastornos mentales y su impacto en la salud cerebral.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois