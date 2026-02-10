Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Festival de Entroido de la ESMU Magariños incorpora una performance profesional inspirada en ‘Giselle’

El festival se celebrará los días 11 y 13 de febrero con actuaciones del alumnado y un espectáculo profesional en el centro social polivalente

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 08:00
Alumnado de la ESMU Magariños, durante una actuación de una edición anterior del festival
Alumnado de la ESMU Magariños, durante una actuación de una edición anterior del festival
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Escola Municipal de Música Magariños organiza, en colaboración con el Concello de Brión, el XIII Festival de Entroido, que se celebrará los próximos miércoles 11 y viernes 13 de febrero. La principal novedad de esta edición será la incorporación de un espectáculo profesional de música, danza y pintura, que se suma a las tradicionales actuaciones del alumnado del centro.

El miércoles 11 de febrero, la sala Magariños acogerá una doble sesión protagonizada por el estudiantado de la escuela municipal, que mostrará el trabajo realizado durante los últimos meses. A las 17.00 horas actuará el alumnado de 1º a 3º de Música y Movimiento, mientras que el de 4º y 5º lo hará a las 18.30 horas. Las actuaciones serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

Un espectáculo profesional inspirado en ‘Giselle’

La programación continuará el viernes 13 de febrero, a las 19.00 horas, en el salón de actos del centro social polivalente, con la puesta en escena del proyecto Myrtha, un espectáculo que fusiona danza, música y pintura en directo. La propuesta reinterpreta el ballet romántico ‘Giselle’ desde una perspectiva contemporánea, con la danza de Gloria García, la música de Oliver Cano y la pintura en vivo de Xabier Cano, convirtiendo la pieza en una experiencia multisensorial.

Interior de la librería Bandini

Este comercio de Bertamiráns, premiado en el Congreso Nacional de Librerías

Más información

Myrtha es un proyecto nacido en Ferrol en 2025 y representa el vínculo entre tradición e innovación en las artes escénicas, acercando al público una lectura actual de un clásico del folclore europeo.

El XIII Festival de Entroido da ESMU Magariños cuenta con el financiamiento de la Deputación da Coruña y de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y refuerza la apuesta del Concello de Brión por la formación musical y la difusión cultural a través de actividades abiertas a toda la ciudadanía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois