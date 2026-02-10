El Festival de Entroido de la ESMU Magariños incorpora una performance profesional inspirada en ‘Giselle’

Alumnado de la ESMU Magariños, durante una actuación de una edición anterior del festival Cedida

La Escola Municipal de Música Magariños organiza, en colaboración con el Concello de Brión, el XIII Festival de Entroido, que se celebrará los próximos miércoles 11 y viernes 13 de febrero. La principal novedad de esta edición será la incorporación de un espectáculo profesional de música, danza y pintura, que se suma a las tradicionales actuaciones del alumnado del centro.

El miércoles 11 de febrero, la sala Magariños acogerá una doble sesión protagonizada por el estudiantado de la escuela municipal, que mostrará el trabajo realizado durante los últimos meses. A las 17.00 horas actuará el alumnado de 1º a 3º de Música y Movimiento, mientras que el de 4º y 5º lo hará a las 18.30 horas. Las actuaciones serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Un espectáculo profesional inspirado en ‘Giselle’

La programación continuará el viernes 13 de febrero, a las 19.00 horas, en el salón de actos del centro social polivalente, con la puesta en escena del proyecto Myrtha, un espectáculo que fusiona danza, música y pintura en directo. La propuesta reinterpreta el ballet romántico ‘Giselle’ desde una perspectiva contemporánea, con la danza de Gloria García, la música de Oliver Cano y la pintura en vivo de Xabier Cano, convirtiendo la pieza en una experiencia multisensorial.

Myrtha es un proyecto nacido en Ferrol en 2025 y representa el vínculo entre tradición e innovación en las artes escénicas, acercando al público una lectura actual de un clásico del folclore europeo.

El XIII Festival de Entroido da ESMU Magariños cuenta con el financiamiento de la Deputación da Coruña y de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y refuerza la apuesta del Concello de Brión por la formación musical y la difusión cultural a través de actividades abiertas a toda la ciudadanía.