La empresa compostelana Lau impulsa ‘15 años, 15 ejemplos’ para visibilizar al tercer sector gallego

Gonzalo Sanmartín, uno de los fundadores de LAU Cedida

La empresa compostelana Lau ha puesto en marcha la iniciativa ‘15 años, 15 ejemplos’, un proyecto con el que quiere reconocer y dar visibilidad al trabajo del tercer sector en Galicia, coincidiendo con su 15 aniversario, que se celebra a lo largo de 2026.

Con esta acción, Lau pretende poner en valor la labor de entidades y asociaciones sociales que trabajan en favor de colectivos vulnerables, personas con enfermedades o causas sociales y medioambientales. La iniciativa se desarrollará durante todo el año y culminará con la entrega del primer premio solidario ‘Lau Piensa en Grande’, que incluirá una aportación económica destinada a apoyar la actividad de la entidad ganadora.

Este comercio de Bertamiráns, premiado en el Congreso Nacional de Librerías Más información

Uno de los fundadores de la empresa, Gonzalo Sanmartín, explicó que el proyecto nace del convencimiento de que “los que de verdad piensan en grande son las personas y entidades que trabajan en beneficio de la sociedad, de algún colectivo en concreto o del medio ambiente”, en referencia al lema corporativo de la firma.

La campaña

La campaña se articulará a través del calendario anual de los Días Mundiales, identificando 15 fechas y 15 asociaciones sin ánimo de lucro con actividad en Santiago de Compostela o en el conjunto de Galicia. A lo largo del año, Lau irá dando a conocer en sus redes sociales cada una de las entidades seleccionadas y el motivo de su reconocimiento.

Imagen corporativa de la campaña ‘15 años, 15 ejemplos’ Cedida

La primera fecha incluida en la iniciativa será el 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil, y la primera asociación reconocida será Asanog, entidad creada por familias de niños, niñas y adolescentes que están o han pasado por un proceso oncológico. Según destacó Sanmartín, Asanog desarrolla desde hace más de una década una labor de apoyo y acompañamiento en múltiples ámbitos a las familias afectadas por el cáncer infantil.

A final de año, la empresa anunciará el nombre de la asociación que recibirá el premio solidario ‘Lau Piensa en Grande’, con el objetivo de reforzar su impacto social y apoyar la continuidad de sus proyectos.

Con sede en Santiago de Compostela, Lau se ha consolidado como una de las principales referencias del noroeste de España en impresión de gran formato y en servicios y soluciones integrales para empresas y administraciones. La compañía cerró 2025 con más de 4.500 pedidos, una facturación superior a los dos millones de euros y una plantilla de más de 25 trabajadores.