El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago reclamó este martes al Concello de Santiago, gobernado por BNG y Compostela Aberta, que actúe de forma urgente ante el estado de abandono de la antigua oficina de turismo situada en la rúa Ramón Piñeiro, al considerar que presenta riesgos para la seguridad de la ciudadanía.

El concejal del PP, José Antonio Constenla, advirtió de que la situación actual del inmueble “supone un grave riesgo para los niños y niñas que juegan en sus inmediaciones y para los viandantes que transitan a diario por la zona”, por lo que instó al gobierno local a decidir qué hacer con esta instalación.

Riesgos y preocupación vecinal

Según explicó Constenla, la antigua oficina —un elemento diseñado por el arquitecto Jorge Pegedelles— fue instalada de forma provisional en la plaza de Galicia durante el Xacobeo 2023 y, tras su traslado a la rúa Ramón Piñeiro, quedó “totalmente olvidada”, lo que habría acelerado su deterioro. El edil popular señaló que son visibles partes metálicas oxidadas y cortantes, cristales rotos y la ausencia de cerramientos que impidan el acceso, lo que, a su juicio, incrementa el peligro.

El PP afirmó además que vecinos de la zona han trasladado su inquietud por la entrada y salida de personas del inmueble y por comportamientos que, según indican, podrían estar vinculados a actividades ilícitas, una preocupación que se ve agravada por la proximidad de un parque infantil y de un centro educativo.

Desde el Partido Popular sostienen que permitir el deterioro progresivo del inmueble constituye una “irresponsabilidad” del gobierno municipal y advierten de que, de no intervenirse, podría producirse un accidente grave. Por ello, reiteran su demanda de una actuación inmediata para eliminar riesgos y resolver el futuro de la instalación.