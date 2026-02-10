Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro

Los populares advierten de riesgos para niños y peatones y de la inquietud vecinal por posibles usos indebidos del inmueble

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 16:46
La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas
La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas
PP de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de Santiago reclamó este martes al Concello de Santiago, gobernado por BNG y Compostela Aberta, que actúe de forma urgente ante el estado de abandono de la antigua oficina de turismo situada en la rúa Ramón Piñeiro, al considerar que presenta riesgos para la seguridad de la ciudadanía.

El concejal del PP, José Antonio Constenla, advirtió de que la situación actual del inmueble “supone un grave riesgo para los niños y niñas que juegan en sus inmediaciones y para los viandantes que transitan a diario por la zona”, por lo que instó al gobierno local a decidir qué hacer con esta instalación

Riesgos y preocupación vecinal

Según explicó Constenla, la antigua oficina —un elemento diseñado por el arquitecto Jorge Pegedelles— fue instalada de forma provisional en la plaza de Galicia durante el Xacobeo 2023 y, tras su traslado a la rúa Ramón Piñeiro, quedó “totalmente olvidada”, lo que habría acelerado su deterioro. El edil popular señaló que son visibles partes metálicas oxidadas y cortantes, cristales rotos y la ausencia de cerramientos que impidan el acceso, lo que, a su juicio, incrementa el peligro.

El PP afirmó además que vecinos de la zona han trasladado su inquietud por la entrada y salida de personas del inmueble y por comportamientos que, según indican, podrían estar vinculados a actividades ilícitas, una preocupación que se ve agravada por la proximidad de un parque infantil y de un centro educativo.

Desde el Partido Popular sostienen que permitir el deterioro progresivo del inmueble constituye una “irresponsabilidad” del gobierno municipal y advierten de que, de no intervenirse, podría producirse un accidente grave. Por ello, reiteran su demanda de una actuación inmediata para eliminar riesgos y resolver el futuro de la instalación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois
Imagen de la avenida Juan Carlos I, cuya denominación solicitan cambiar por rúa de Gaza

Más de 400 firmas para renombrar la avenida Juan Carlos I como "Rúa de Gaza"
EP