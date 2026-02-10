El Compostela debuta en la Liga Nacional de Equipos con dos formaciones de espada masculina

Los seis tiradores del Club Esgrima Compostela que participaron en la jornada de la Liga Nacional de Equipos Cedida

El Club Esgrima Compostela firmó una doble participación nacional en la Liga Nacional de Equipos con sus dos formaciones de espada masculina, ambas encuadradas en la IV división tras su incorporación esta temporada a la competición estatal.

El Compos1, integrado por los compostelanos Mateo Rodríguez y Jorge Pazó y por el tirador de Silleda, Adrián Penido, llegaba a esta segunda jornada con pleno de victorias en la fase anterior. El objetivo era ambicioso: pelear por el ascenso a la división Bronce, a pesar de la dificultad del cuadro.

El estreno no fue sencillo, con una derrota inicial ante Valladolid (35-44). Sin embargo, el equipo reaccionó con una contundente victoria frente a El Gato de Madrid (45-22), que devolvía las opciones de ascenso a los compostelanos.

Un final ajustado que marcó la clasificación

Todas las miradas se centraron en el decisivo encuentro ante la Sala Navarra. Un parcial inicial de 5-15 complicó el duelo, pero un relevo clave de Adrián Penido (7-2) volvió a meter al Compos1 en la pelea. Tras los relevos de Mateo (6-5) y Jorge (8-8), el marcador quedaba en 25-30. Penido mantuvo las diferencias con un 3-3, antes de que Jorge firmase un gran relevo (8-5) que permitió a Mateo afrontar el último asalto a solo dos puntos de distancia (36-38).

Mateo logró la remontada y el empate a 44, pero al límite del tiempo una acción decisiva del tirador navarro privó al equipo compostelano de una victoria que rozó con la punta de los dedos, cerrándose el duelo con un ajustadísimo 44-45.

Finalmente, el Compos1 concluyó la jornada en una meritoria quinta posición, mientras que el Compos2, formado por el francés Hugo Voyneau, el italiano Luca Puddu y Abraham Castro, de Silleda, cerró su participación en la decimocuarta plaza. Este segundo equipo buscaba su primera victoria, que no llegó tras caer ante los madrileños Vicálvaro y CCE, y frente a la Sala Suñé de Bilbao, en una jornada marcada por el aprendizaje y la experiencia competitiva.

La espada masculina sénior del Compostela continúa así sumando rodaje y experiencia en el panorama nacional, en una temporada que supone un importante paso adelante para la sección.