Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Compostela debuta en la Liga Nacional de Equipos con dos formaciones de espada masculina

Los dos conjuntos del club picheleiro compiten en IV división y cierran la jornada con una quinta y una decimocuarta posición

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 11:16
Los seis tiradores del Club Esgrima Compostela que participaron en la jornada de la Liga Nacional de Equipos
Los seis tiradores del Club Esgrima Compostela que participaron en la jornada de la Liga Nacional de Equipos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Esgrima Compostela firmó una doble participación nacional en la Liga Nacional de Equipos con sus dos formaciones de espada masculina, ambas encuadradas en la IV división tras su incorporación esta temporada a la competición estatal.

El Compos1, integrado por los compostelanos Mateo Rodríguez y Jorge Pazó y por el tirador de Silleda, Adrián Penido, llegaba a esta segunda jornada con pleno de victorias en la fase anterior. El objetivo era ambicioso: pelear por el ascenso a la división Bronce, a pesar de la dificultad del cuadro.

El ala-pívot recibe el trofeo MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de enero

Alejandro Galán, MVP Estrella Galicia de enero en el Monbus Obradoiro

Más información

El estreno no fue sencillo, con una derrota inicial ante Valladolid (35-44). Sin embargo, el equipo reaccionó con una contundente victoria frente a El Gato de Madrid (45-22), que devolvía las opciones de ascenso a los compostelanos. 

Un final ajustado que marcó la clasificación

Todas las miradas se centraron en el decisivo encuentro ante la Sala Navarra. Un parcial inicial de 5-15 complicó el duelo, pero un relevo clave de Adrián Penido (7-2) volvió a meter al Compos1 en la pelea. Tras los relevos de Mateo (6-5) y Jorge (8-8), el marcador quedaba en 25-30. Penido mantuvo las diferencias con un 3-3, antes de que Jorge firmase un gran relevo (8-5) que permitió a Mateo afrontar el último asalto a solo dos puntos de distancia (36-38).

Mateo logró la remontada y el empate a 44, pero al límite del tiempo una acción decisiva del tirador navarro privó al equipo compostelano de una victoria que rozó con la punta de los dedos, cerrándose el duelo con un ajustadísimo 44-45.

Finalmente, el Compos1 concluyó la jornada en una meritoria quinta posición, mientras que el Compos2, formado por el francés Hugo Voyneau, el italiano Luca Puddu y Abraham Castro, de Silleda, cerró su participación en la decimocuarta plaza. Este segundo equipo buscaba su primera victoria, que no llegó tras caer ante los madrileños Vicálvaro y CCE, y frente a la Sala Suñé de Bilbao, en una jornada marcada por el aprendizaje y la experiencia competitiva.

La espada masculina sénior del Compostela continúa así sumando rodaje y experiencia en el panorama nacional, en una temporada que supone un importante paso adelante para la sección.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois