Santiago de Compostela

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio

El fuego se originó en la zona de la azotea y no se registraron personas afectadas

Eladio Lois
10/02/2026 16:01
Exterior del centro comercial As Cancelas
Un incendio en la zona de la azotea del Centro Comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, ha obligado este martes al desalojo preventivo de las instalaciones, según han informado fuentes del 112 Galicia.

El aviso se recibió en torno a las 14.00 horas, cuando un particular alertó a la central de emergencias de que salía humo de un tejado del complejo comercial. Minutos después, el servicio de seguridad del centro contactó también con el 112 para confirmar la existencia del incendio en la azotea y comunicar el inicio de la evacuación, precisando que no había personas afectadas

Despliegue de medios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Bomberos de Santiago, así como efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, que participaron en el control del incendio y en el dispositivo de seguridad. También se personaron en As Cancelas la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal Xan Duro, para interesarse por el operativo y por el desarrollo del desalojo.

Fuentes municipales señalaron que todo el proceso se llevó a cabo “en orden”, recordando que los establecimientos del centro comercial realizan simulacros de incendio y evacuación de forma periódica. La situación quedó normalizada sobre las 15.30 horas, y desde el propio centro comercial indicaron que a las 16.00 horas ya estaba garantizado el 100% de la actividad.

El incidente coincidió con el cambio de turno de numerosos trabajadores y con un momento de afluencia en los locales de restauración, aunque la evacuación preventiva permitió resolver la situación sin consecuencias personales.

