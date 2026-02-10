Chichalovers lanza una rifa solidaria para apoyar la adopción animal con motivo de San Valentín

Los nuevos Chichas y Chichos, los peluches lanzados por Chichalovers con motivo de San Valentín Cedida

Con motivo de la celebración de San Valentín, Chichalovers ha puesto en marcha una campaña especial que combina diseño, ternura y compromiso social bajo el lema Unha rifa, dúas historias de amor. La iniciativa sirve como marco para el lanzamiento de los nuevos Chichas y Chichos, unos porquiños de peluche concebidos como regalo para celebrar el amor en todas sus formas.

El lanzamiento va acompañado de una rifa solidaria en colaboración con la Asociación Amigos Peludos de Teo, con el objetivo de apoyar la labor de la protectora y contribuir a encontrar un hogar para Bica, una de las perras que actualmente se encuentra en adopción.

Bica, una de las perras en adopción de la Asociación Amigos Peludos de Teo, protagonista de la campaña Cedida

Una rifa solidaria con un protagonista especial

La rifa, ya disponible a través de Chichalovers, tiene un coste de 1 euro y estará activa hasta el 28 de febrero. El premio será el primer Chiche personalizado, una edición limitada creada expresamente para esta campaña, que incluye mandilón y una etiqueta especial de “oink”.

Según explican desde la marca, la iniciativa nace con la intención de “celebrar el amor desde un lugar más consciente, apostando por pequeños gestos que pueden tener un impacto real”. En este sentido, la colaboración con la protectora busca también dar visibilidad al trabajo de las asociaciones que luchan a diario por el bienestar animal.

La historia de Bica se convierte así en uno de los ejes emocionales de la campaña, recordando que el amor no solo se regala, sino que también se construye y se comparte. A través de esta acción, Chichalovers refuerza su apuesta por una forma de hacer marca más próxima, responsable y conectada con su entorno, demostrando que la creatividad y la solidaridad pueden ir de la mano.