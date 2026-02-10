Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Chichalovers lanza una rifa solidaria para apoyar la adopción animal con motivo de San Valentín

La bocatería de Porta do Camiño presenta nuevos peluches y una rifa solidaria en colaboración con una protectora para apoyar el bienestar de las mascotas

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 11:12
Los nuevos Chichas y Chichos, los peluches lanzados por Chichalovers con motivo de San Valentín
Los nuevos Chichas y Chichos, los peluches lanzados por Chichalovers con motivo de San Valentín
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con motivo de la celebración de San Valentín, Chichalovers ha puesto en marcha una campaña especial que combina diseño, ternura y compromiso social bajo el lema Unha rifa, dúas historias de amor. La iniciativa sirve como marco para el lanzamiento de los nuevos Chichas y Chichos, unos porquiños de peluche concebidos como regalo para celebrar el amor en todas sus formas.

El lanzamiento va acompañado de una rifa solidaria en colaboración con la Asociación Amigos Peludos de Teo, con el objetivo de apoyar la labor de la protectora y contribuir a encontrar un hogar para Bica, una de las perras que actualmente se encuentra en adopción. 

Bica, una de las perras en adopción de la Asociación Amigos Peludos de Teo, protagonista de la campaña
Bica, una de las perras en adopción de la Asociación Amigos Peludos de Teo, protagonista de la campaña
Cedida

Una rifa solidaria con un protagonista especial

La rifa, ya disponible a través de Chichalovers, tiene un coste de 1 euro y estará activa hasta el 28 de febrero. El premio será el primer Chiche personalizado, una edición limitada creada expresamente para esta campaña, que incluye mandilón y una etiqueta especial de “oink”.

Según explican desde la marca, la iniciativa nace con la intención de “celebrar el amor desde un lugar más consciente, apostando por pequeños gestos que pueden tener un impacto real”. En este sentido, la colaboración con la protectora busca también dar visibilidad al trabajo de las asociaciones que luchan a diario por el bienestar animal.

La historia de Bica se convierte así en uno de los ejes emocionales de la campaña, recordando que el amor no solo se regala, sino que también se construye y se comparte. A través de esta acción, Chichalovers refuerza su apuesta por una forma de hacer marca más próxima, responsable y conectada con su entorno, demostrando que la creatividad y la solidaridad pueden ir de la mano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois