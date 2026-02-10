Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Chévere estrena en Santiago ‘Ictus’, una mirada a la memoria desde Castelao

La compañía presentará el montaje del 20 al 22 de febrero en el Auditorio de Galicia, con funciones escolares los días posteriores

Eladio Lois
Eladio Lois
10/02/2026 11:06
Imagen promocional de la función
Imagen promocional de la función
EP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La compañía teatral Chévere estrenará el próximo 20 de febrero en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, su nueva obra Ictus (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao). El espectáculo permanecerá en cartel tres días, hasta el 22 de febrero, con todas las entradas agotadas para las funciones abiertas al público.

El montaje reflexiona sobre cómo se construyen las narrativas de la memoria y está realizado en coproducción con el Centro Dramático Nacional. Tras su paso por Santiago, la obra iniciará una gira por las principales ciudades y localidades de Galicia

Laguna auditorio de Galicia

Compostela Cultura lanza Fiestra Aberta, un novo ciclo de concertos de escoita atenta

Más información

Un recorrido por Galicia tras el estreno

Aunque las funciones compostelanas ya han colgado el cartel de completo, la obra podrá verse en otros escenarios gallegos en las próximas semanas. El itinerario incluye Pontevedra (Auditorio Afundación, 27 de febrero), O Carballiño (Auditorio Municipal, 28 de febrero), Vigo (Sala Ártika, 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 16 de marzo), A Coruña (Teatro Rosalía de Castro, 20 y 21 de marzo), Cangas (Auditorio Municipal, 11 de abril), Lugo (Auditorio Gustavo Freire, 16 de abril), Ourense (Teatro Principal, 17 y 18 de abril), Ames (Casa da Cultura de Bertamiráns, 8 y 9 de mayo) y Narón (Pazo da Cultura, 17 de mayo).

Además, el Auditorio de Galicia acogerá funciones escolares los días 23 y 24 de febrero, ampliando así el alcance educativo del proyecto. 

Dirección, elenco y punto de partida

Ictus está dirigida por Xron y cuenta con un elenco formado por Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Marcos Pereira, Gema Santos y Borja Fernández. La obra utiliza como hilo conductor la memoria vinculada al cuadro A derradeira leición do mestre, la última pintura firmada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el exilio, cuando ya se encontraba casi ciego.

El espectáculo también tiene previsto llegar a Madrid la próxima temporada, consolidando su recorrido más allá del circuito gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC
EP
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois