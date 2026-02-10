Chévere estrena en Santiago ‘Ictus’, una mirada a la memoria desde Castelao

Imagen promocional de la función EP

La compañía teatral Chévere estrenará el próximo 20 de febrero en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, su nueva obra Ictus (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao). El espectáculo permanecerá en cartel tres días, hasta el 22 de febrero, con todas las entradas agotadas para las funciones abiertas al público.

El montaje reflexiona sobre cómo se construyen las narrativas de la memoria y está realizado en coproducción con el Centro Dramático Nacional. Tras su paso por Santiago, la obra iniciará una gira por las principales ciudades y localidades de Galicia.

Un recorrido por Galicia tras el estreno

Aunque las funciones compostelanas ya han colgado el cartel de completo, la obra podrá verse en otros escenarios gallegos en las próximas semanas. El itinerario incluye Pontevedra (Auditorio Afundación, 27 de febrero), O Carballiño (Auditorio Municipal, 28 de febrero), Vigo (Sala Ártika, 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 16 de marzo), A Coruña (Teatro Rosalía de Castro, 20 y 21 de marzo), Cangas (Auditorio Municipal, 11 de abril), Lugo (Auditorio Gustavo Freire, 16 de abril), Ourense (Teatro Principal, 17 y 18 de abril), Ames (Casa da Cultura de Bertamiráns, 8 y 9 de mayo) y Narón (Pazo da Cultura, 17 de mayo).

Además, el Auditorio de Galicia acogerá funciones escolares los días 23 y 24 de febrero, ampliando así el alcance educativo del proyecto.

Dirección, elenco y punto de partida

Ictus está dirigida por Xron y cuenta con un elenco formado por Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Marcos Pereira, Gema Santos y Borja Fernández. La obra utiliza como hilo conductor la memoria vinculada al cuadro A derradeira leición do mestre, la última pintura firmada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el exilio, cuando ya se encontraba casi ciego.

El espectáculo también tiene previsto llegar a Madrid la próxima temporada, consolidando su recorrido más allá del circuito gallego.