Santiago de Compostela

El Ateneo proyecta este martes 'O corpo aberto' en una sesión comentada por Ánxeles Huerta

La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Rúa do Vilar

Eladio Lois
10/02/2026 06:43
Imagen de una escena de 'O corpo aberto'
Cedida
El Ateneo de Santiago acoge este martes 10 de febrero, a las 19.00 horas, la proyección de la película O corpo aberto, en una sesión presentada y comentada por su directora, Ánxeles Huerta. La cita forma parte del II Ciclo Cinema Galego do Século XXI organizado por el Cineclub Ateneo y se celebrará en la sede de la entidad, en la Rúa do Vilar, 19, en Santiago de Compostela.

Ambientada en 1909, en una aldea de montaña situada en la frontera entre Galicia y Portugal, O corpo aberto construye un relato de atmósfera oscura y simbólica en el que se entrelazan el deseo, la superstición y la memoria. La llegada de un nuevo maestro a Lobosandaus y la aparición de un espíritu errante tras una muerte misteriosa sirven como hilo conductor de una historia que cuestiona los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, combinando elementos del western gótico y del cine fantástico a partir de un texto de Xosé Luís Méndez Ferrín.

