Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC

Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social Cedida

Estudiantes de Trabajo Social de Santiago de Compostela se manifestaron este martes para exigir una reducción de las cuotas de matrícula y denunciar que se sienten “apartados” del Sistema Universitario Gallego (SUG) por la falta de diálogo y de transparencia en torno a su situación académica y económica.

La Escuela Universitaria de Trabajo Social es un centro adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela, por lo que su alumnado tiene consideración de universitario. Sin embargo, a diferencia del resto de estudiantes del SUG, debe asumir el coste de la matriculación del centro que imparte las clases, una circunstancia que, según denuncian, genera desigualdad y dificulta la continuidad de los estudios.

Desde la organización Matrícula Cero explican que se trata de una problemática recurrente, con “multitud de intentos” para lograr que la matrícula tenga las mismas condiciones que el resto de titulaciones del sistema universitario gallego. En este sentido, recuerdan un encierro organizado hace años por el alumnado del centro que no obtuvo resultados.

Promesas incumplidas y expectativas en el nuevo rectorado

Los estudiantes señalan que en una reunión con el rectorado el pasado año se les trasladó el compromiso de que el grado pasaría a ser público en el curso 2026/2027. Ese compromiso quedó reflejado en un comunicado de la USC, en el que se recogía la voluntad de la Universidad y de la Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales de integrar los estudios de Trabajo Social en un centro propio de la institución compostelana.

No obstante, aseguran que en el mes de noviembre fueron convocados a una reunión por parte de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en la que se descartó esta medida por motivos burocráticos y se les comunicó su aplazamiento, lo que, según denuncian, agravó la incertidumbre del alumnado.

“Esto supone un problema económico, porque hay gente de primero que entró en la carrera pensando que solo tendría que pagar un año y no puede asumir más, o alumnado de segundo y tercero que no puede continuar sus estudios por este motivo”, afirmó una de las portavoces de Matrícula Cero, Noa Cid.

Los estudiantes aseguran haber mantenido ya un encuentro con la candidata a rectora María José López-Couso, quien, según indican, se comprometió a trasladar el problema a las otras aspirantes al cargo. Al mismo tiempo, denuncian la “falta de transparencia” del actual vicerrectorado, que, según relatan, en la última reunión les habría indicado que no era “asunto suyo” mantenerlos informados.

Por ello, confían en que el cambio de rectorado permita que acceda al cargo una candidata “a favor de lo público” y dispuesta a impulsar una solución que garantice la igualdad de condiciones del alumnado de Trabajo Social dentro de la USC.