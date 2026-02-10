Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Alumnado de Trabajo Social reclama una rebaja de la matrícula para no quedar “apartados” de la USC

Los estudiantes alertan de que hay gente que no puede seguir en la carrera por el precio del curso

Ep
10/02/2026 16:18
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
Exterior de la Escuela Universitaria de Trabajo Social
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Estudiantes de Trabajo Social de Santiago de Compostela se manifestaron este martes para exigir una reducción de las cuotas de matrícula y denunciar que se sienten “apartados” del Sistema Universitario Gallego (SUG) por la falta de diálogo y de transparencia en torno a su situación académica y económica.

La Escuela Universitaria de Trabajo Social es un centro adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela, por lo que su alumnado tiene consideración de universitario. Sin embargo, a diferencia del resto de estudiantes del SUG, debe asumir el coste de la matriculación del centro que imparte las clases, una circunstancia que, según denuncian, genera desigualdad y dificulta la continuidad de los estudios.

Desde la organización Matrícula Cero explican que se trata de una problemática recurrente, con “multitud de intentos” para lograr que la matrícula tenga las mismas condiciones que el resto de titulaciones del sistema universitario gallego. En este sentido, recuerdan un encierro organizado hace años por el alumnado del centro que no obtuvo resultados. 

Promesas incumplidas y expectativas en el nuevo rectorado

Los estudiantes señalan que en una reunión con el rectorado el pasado año se les trasladó el compromiso de que el grado pasaría a ser público en el curso 2026/2027. Ese compromiso quedó reflejado en un comunicado de la USC, en el que se recogía la voluntad de la Universidad y de la Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales de integrar los estudios de Trabajo Social en un centro propio de la institución compostelana.

No obstante, aseguran que en el mes de noviembre fueron convocados a una reunión por parte de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en la que se descartó esta medida por motivos burocráticos y se les comunicó su aplazamiento, lo que, según denuncian, agravó la incertidumbre del alumnado.

Esto supone un problema económico, porque hay gente de primero que entró en la carrera pensando que solo tendría que pagar un año y no puede asumir más, o alumnado de segundo y tercero que no puede continuar sus estudios por este motivo”, afirmó una de las portavoces de Matrícula Cero, Noa Cid.

Los estudiantes aseguran haber mantenido ya un encuentro con la candidata a rectora María José López-Couso, quien, según indican, se comprometió a trasladar el problema a las otras aspirantes al cargo. Al mismo tiempo, denuncian la “falta de transparencia” del actual vicerrectorado, que, según relatan, en la última reunión les habría indicado que no era “asunto suyo” mantenerlos informados.

Por ello, confían en que el cambio de rectorado permita que acceda al cargo una candidata “a favor de lo público” y dispuesta a impulsar una solución que garantice la igualdad de condiciones del alumnado de Trabajo Social dentro de la USC.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La antigua oficina de turismo permanece abandonada junto a una zona residencial y educativa, donde supuestamente se realizan actividades ilícitas

El PP exige una actuación urgente ante el “peligroso” estado de la antigua oficina de turismo de Ramón Piñeiro
Eladio González Lois
Exterior del centro comercial As Cancelas

Desalojado el centro comercial As Cancelas por un incendio
Eladio González Lois
Freddie Mercury, uno de los homenajeados, será interpretado por Craig Norris

‘Legends Alive’ lleva al Teatro Compostela un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
Eladio González Lois
Imagen de la avenida Juan Carlos I, cuya denominación solicitan cambiar por rúa de Gaza

Más de 400 firmas para renombrar la avenida Juan Carlos I como "Rúa de Gaza"
EP