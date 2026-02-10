Alba Nogueira cierra su campaña a la Rectoría de la USC apelando al diálogo y a una universidad abierta

La candidata a la Rectoría de la USC, Alba Nogueira, durante el acto de cierre de campaña celebrado este martes en la biblioteca Concepción Arenal Eladio Lois

La candidata a la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela, Alba Nogueira, protagonizó este martes el acto de cierre de su campaña en la biblioteca Concepción Arenal, situada en el campus sur de la USC.

Durante su intervención, la docente universitaria defendió una propuesta basada en el diálogo y el compromiso con el estudiantado, subrayando que este diálogo debe extenderse también hacia el exterior, con otras entidades e instituciones con las que la universidad debe relacionarse para desarrollar su actividad.

Nogueira incidió en que la USC no puede estar ensimismada, recordando que ya es una referencia en Galicia y que el objetivo de su candidatura es que continúe siéndolo.

En el tramo final del acto, señaló que el proceso electoral abre una oportunidad para escuchar al estudiantado y decidir, en sus propias palabras, “se quere avanzar cunha proposta como a nosa ou se quere retroceder apostando polo continuísmo”.