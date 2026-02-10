Afundación inicia en Santiago una nueva edición de ‘Profundizando en las emociones’

Espazo+60 de Santiago, donde tendrá lugar la iniciativa Cedida

Afundación ha iniciado en Santiago de Compostela y en A Estrada una nueva edición del programa ‘Profundizando en las emociones’, una propuesta dirigida a personas mayores que ya han participado previamente en la iniciativa ‘Conociendo las emociones’ y que desean avanzar en el desarrollo de sus competencias emocionales y en la mejora de su bienestar.

El programa se desarrolla en el Espazo+60 de Santiago hasta el próximo 4 de marzo y, de forma paralela, en la sede de Agadea en A Estrada, donde se prolongará hasta el 30 de marzo. La iniciativa nace del propio interés de las personas participantes por profundizar en este ámbito y se apoya en la experiencia acumulada tras cinco ediciones sucesivas del programa.

La nueva edición está estructurada en ocho sesiones y ha sido codiseñada con las facilitadoras del programa, con contenidos de carácter flexible que se adaptan a los intereses de cada grupo. Además de reforzar los aprendizajes previos, se trabajan emociones y sentimientos más complejos como la culpa, la ansiedad, la soledad, el miedo, la autoestima o la comunicación, siempre a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana.

Desde Afundación subrayan que el desarrollo de habilidades emocionales resulta clave en el proceso de envejecimiento, una etapa en la que suelen intensificarse los desafíos físicos, emocionales y sociales. Así lo avalan los resultados de los distintos programas de bienestar emocional impulsados por la entidad junto con Matia Instituto, entre ellos ‘Profundizando en las emociones’, ‘Conociendo las emociones’ o ‘El camino del duelo’.

Según los datos recabados, 9 de cada 10 personas participantes han obtenido beneficios en alguna dimensión, mejorando su conciencia y regulación emocional o su nivel de bienestar. Además, las personas asistentes destacan avances en sus relaciones personales y en habilidades como la escucha activa, la comunicación asertiva o la capacidad de poner límites, así como una mejor valoración de su estado de salud al finalizar el programa.

La coordinadora del área de Mayores de Afundación, Sabela Couceiro, destaca que este tipo de iniciativas permiten a las personas participantes fortalecer sus recursos personales, compartir experiencias y adquirir herramientas para afrontar mejor las situaciones cotidianas y cuidar los vínculos afectivos.