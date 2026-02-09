Vecinos de Touro y O Pino alertan del riesgo de vertidos tóxicos en la antigua mina de cobre

Imagen de archivo de la mina de Touro Archivo

La Plataforma Veciñal contra a Mina Touro-O Pino ha trasladado su preocupación por el incremento del riesgo de reboses y filtraciones tóxicas en la antigua mina de cobre de Touro, en un contexto marcado por la persistencia de las lluvias y el aumento del estrés hídrico en distintos puntos de Galicia. La entidad vecinal advierte de que la situación podría derivar en un escenario similar al ocurrido recientemente en Monte Neme, donde se produjeron vertidos contaminantes tras el colapso de una balsa minera.

Según expone la plataforma, incluso en condiciones de normalidad siguen produciéndose escorrentías de aguas de contacto desde el antiguo recinto minero hacia ríos y regatos de la zona, que acaban desembocando en el río Ulla. A su juicio, esta situación se debe a que nunca se llevó a cabo la restauración obligatoria del espacio afectado por la actividad minera, tal y como establece la legislación vigente.

Riesgo ambiental y exigencia de medidas

La plataforma vecinal sostiene que las condiciones meteorológicas cada vez más extremas, asociadas al cambio climático, aumentan el peligro de incidentes en instalaciones que consideran carentes de las condiciones de seguridad adecuadas. En este sentido, alertan de la existencia de balsas de estériles y huecos mineros inundados con aguas contaminadas e hiperácidas, que suponen —según la entidad— una amenaza grave para la salud de las personas, la actividad agrícola y ganadera de la comarca, así como para la cuenca del Ulla y la ría de Arousa.

Ante esta situación, la Plataforma Veciñal contra a Mina Touro-O Pino ha remitido escritos al Director Xeral de Planificación Enerxética e Minas y a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, reclamando la inspección técnica inmediata de las instalaciones de la antigua mina, el cumplimiento de las obligaciones de restauración y conservación por parte de la empresa concesionaria y la verificación de que no existan vertidos al dominio público hidráulico más allá de los autorizados.

Asimismo, solicitan la monitorización constante de la situación y una información transparente tanto a la plataforma como a los concellos de Touro y O Pino y a la opinión pública sobre las medidas adoptadas y sus resultados. La entidad vecinal subraya que lleva tiempo reclamando soluciones a la Administración y apela al principio de precaución para evitar que la población tenga que “vivir con miedo” ante posibles consecuencias ambientales.