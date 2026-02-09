Suspendidas las actividades de animación en los centros socioculturales de Santiago durante al menos un mes

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre Turismo de Santiago

El Concello de Santiago ha anunciado la suspensión de las actividades de animación en los centros socioculturales durante al menos un mes, una medida que permitirá a la plantilla afectada acceder a la prestación por desempleo mientras se resuelve la adjudicación del servicio. Así lo explicó el concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, tras decidirse dejar sin efecto la orden de continuidad de la empresa Serviplus, hasta ahora concesionaria del servicio.

La decisión llega después de que Eulen, empresa adjudicataria del nuevo contrato, renunciase a asumirlo la semana pasada. Los trabajadores del servicio acumulan nóminas sin cobrar desde hace meses y, según explicó Duro, el gobierno local optó por esta vía para “no causar mayores perjuicios” a la plantilla. “Así tendrán la posibilidad de acceder a una prestación por desempleo mientras se resuelva todo esto. Es mejor para el trabajador que estar obligado a ir a su puesto de trabajo sin cobrar y sin visos de hacerlo mientras se mantenga esta empresa”, señaló el edil en rueda de prensa.

El concejal garantizó que, cuando una nueva empresa asuma el contrato, los trabajadores serán subrogados “con el contrato exactamente igual que si hubiese una continuidad de la empresa”. Además, aseguró que el Concello mantendrá la garantía de pago de los salarios correspondientes a los servicios ya prestados, a través de las facturas pendientes.

La suspensión afectará principalmente a las aulas de juego, las aulas de informática y las actividades de dinamización, mientras que la atención al público y los servicios bibliotecarios se mantendrán. Duro lamentó “enormemente” la situación y pidió “disculpas en nombre de todo el gobierno a las personas afectadas por la suspensión de las actividades”, subrayando que se trata de un escenario al que “no querían llegar”.

La renuncia de Eulen y el futuro del contrato

Durante su comparecencia, Duro afirmó que las primeras evaluaciones técnicas indican que la renuncia de Eulen “carece de causas justificadas”. Según explicó, la empresa aludió a la deuda salarial de la anterior concesionaria y al procedimiento judicial iniciado por la representación sindical para la aplicación de un convenio distinto al recogido en los pliegos.

Al respecto, el concejal sostuvo que, en el momento de la licitación, “no existía deuda salarial cierta, vencida y exigible” que pudiera comunicarse a los licitadores, y recordó que la denuncia sindical es “una denuncia, no una sentencia”. “El Ayuntamiento no puede basar los cálculos económicos sobre cosas que están pendientes de decisión judicial, sino sobre hechos probados”, recalcó, avanzando que el Concello reclamará las penalidades que permita la ley de contratos y señalando que “si alguien tiene que dimitir y dar explicaciones es la persona que tomó la decisión de suspender un contrato adjudicado”, en referencia a la empresa.

Tras la renuncia de Eulen, el Concello contactó con la empresa Os Ventos, que quedó en segundo lugar en el proceso y que actualmente está evaluando si asume el contrato. Según Duro, el gobierno local está a la espera de conocer su decisión tras facilitarle toda la información solicitada. La suspensión del servicio se aprobará en la próxima Xunta de Goberno y, una vez formalizada la adjudicación, el edil calcula que el servicio podría volver a funcionar en un plazo de entre un mes y mes y medio, si la empresa acepta asumirlo.