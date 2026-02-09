Santiago reitera su oferta de cesión de suelo a la Xunta para vivienda pública

El Gobierno local vincula la colaboración con la Xunta en materia de vivienda a que los suelos cedidos se destinen a promoción pública en alquiler Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha reiterado la ofrecimiento de cesión de parcelas a la Xunta realizada en octubre con la condición de que sean para vivienda pública. "Las condiciones son lógicas y lo lógico sería sentarse a hablarlo", ha afirmado.

Así lo ha trasladado durante la rueda de prensa de este lunes, en la que se oficializó la cesión gratuita de dos parcelas a la Xunta para la construcción de vivienda pública, anunciada el pasado viernes por la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Durante su intervención, Louzao ha recordado que en octubre le ofrecieron a la Xunta la posibilidad de ceder otras parcelas en las que se podrían construir unas 80 viviendas, con la condición de que se dedicasen a vivienda pública en alquiler. No obstante, la propuesta fue "rechazada de forma inmediata" y "sin posibilidad de abrir ningún diálogo al respecto".

Al respecto, la concejala ha insistido en que las condiciones que ponen son "lógicas y tienen un sentido", por lo que su "ofrecimiento sigue, pero con esas condiciones".

Con respecto a las parcelas cedidas, Louzao ha explicado que esa misma petición se cursó para ellas, pero la "Xunta no aceptó esta condición". Igualmente, se ha acordado su cesión a la Sociedade Vivenda Pública de Galicia (Vipugal).

El expediente "tiene que someterse a exposición pública por un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación en el BOP" y, en caso de no haber reclamaciones, "el acuerdo se hará definitivo sin necesidad de una nueva aprobación".

En este sentido, gracias a la modificación de las ordenanzas fiscales aprobada en septiembre de 2025, estas viviendas de promoción pública podrán beneficiarse, si lo solicitan, de la bonificación del 50% del IBI durante tres años y del 45% en los 10 años siguientes "siempre que mantengan la titularidad pública y que se destinen al alquiler".

Además, también podrán beneficiarse, si lo solicitan, de la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Louzao ha recordado que dicha modificación, contó en su día con el voto en contra del Partido Popular.

"Interlocución especial"

Entre otros asuntos, Louzao ha subrayado que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, debería tener "una interlocución especial" con respecto al Xacobeo.

Tras ser preguntada por los medios acerca de las reuniones de Rueda con diferentes municipios, la concejala ha indicado que les parece "estupendo" que el mandatario autonómico dialogue, pero con Santiago "no lo hace".

"Esperamos un mínimo de colaboración similar. Ya es evidente que debería ser una colaboración superior, por lo menos hablando del Xacobeo", ha remarcado.

Con todo, Míriam Louzao ha destacado que Santiago es el "principal destino turístico de Galicia", y hablando del Xacobeo debería tener una "interlocución especial", que seguirán demandando.