Renfe activa buses entre Santiago y Vilagarcía por el corte de la línea convencional

Las malas condiciones meteorológicas mantienen cortado el tramo de vía férrea convencional entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa, lo que ha obligado a establecer un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros con paradas intermedias en este recorrido.

Según ha informado Renfe, los trenes regionales están siendo desviados por la línea de altas prestaciones, mientras que los usuarios que tenían previsto realizar paradas intermedias están siendo trasladados en autobuses habilitados al efecto.

Además, la compañía ha señalado que se mantienen por carretera los servicios entre Vigo-Guixar y Ourense, correspondientes a la línea del Miño, también afectados por la situación meteorológica adversa que persiste en distintos puntos de Galicia.

Renfe ha confirmado asimismo que, aunque pueden registrarse algunas demoras, los servicios mínimos están circulando con normalidad en esta jornada, marcada por el inicio de la huelga ferroviaria de tres días en toda España.