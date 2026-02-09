Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Renfe activa buses entre Santiago y Vilagarcía por el corte de la línea convencional

Las malas condiciones meteorológicas mantienen interrumpido el tramo y afectan también a los servicios del Miño, en una jornada marcada por el inicio de la huelga ferroviaria

Eladio Lois
Eladio Lois
09/02/2026 11:03
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Eladio Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las malas condiciones meteorológicas mantienen cortado el tramo de vía férrea convencional entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa, lo que ha obligado a establecer un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros con paradas intermedias en este recorrido.

Según ha informado Renfe, los trenes regionales están siendo desviados por la línea de altas prestaciones, mientras que los usuarios que tenían previsto realizar paradas intermedias están siendo trasladados en autobuses habilitados al efecto.

Interior del espacio Miramontes

El Concello abre este lunes el plazo para solicitar ‘Compostela Concilia’ y ‘Vacaludos’ en Semana Santa

Más información

Además, la compañía ha señalado que se mantienen por carretera los servicios entre Vigo-Guixar y Ourense, correspondientes a la línea del Miño, también afectados por la situación meteorológica adversa que persiste en distintos puntos de Galicia.

Renfe ha confirmado asimismo que, aunque pueden registrarse algunas demoras, los servicios mínimos están circulando con normalidad en esta jornada, marcada por el inicio de la huelga ferroviaria de tres días en toda España.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Uno de los espectáculos de Entroido celebrados en una edición anterior

Música, magia y actividades familiares: así será el Entroido en As Cancelas
Eladio González Lois
Imagen de archivo de la mina de Touro

Vecinos de Touro y O Pino alertan del riesgo de vertidos tóxicos en la antigua mina de cobre
Redacción
Foto de familia durante la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia en Santiago

El talento femenino protagoniza en Santiago la gala del décimo aniversario de Empresarias Galicia
Eladio González Lois
El ortodoncista compostelano Juan Carlos Pérez Varela

Juan Carlos Pérez Varela, ortodoncista: "La IA puede detectar caries antes de que el ojo humano las perciba"
Eladio González Lois